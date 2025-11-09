Втеча за кордон за 42 тисячі доларів — на Одещині пес зупинив ухилянтів

На Одещині затримали чоловіків, які незаконно намагалися перетнути держкордон. Фото: ДПСУ

Троє чоловіків з різних областей України вирішили нелегально втекти за кордон через Одещину. Проте мандрівка закінчилася швидше, ніж почалася — їх виявив прикордонний службовий собака, на ім'я Віччі.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама

Читайте також:

Чоловіки намагалися незаконно перетнути держкордон. Фото: ДПСУ

Незаконна мандрівка до Молдови

За їхньою інформацією, на кордоні з Молдовою прикордонники відділу "Кодима" зафіксували рух невідомих осіб за допомогою технічних засобів спостереження. Як виявилося, чоловіки з Київщини, Вінниччини та Волині намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Скільки коштував "тур" в Придністров'я

Їхнім "провідником" виявився адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно координував рух утікачів. За це "керівництво" вони заплатили на його криптогаманець 42 тисячі доларів США, не маючи жодних гарантій успіху.

Коли прикордонники почали операцію затримання й звернулися до чоловіків із вимогою зупинитися, ті кинулися тікати. Але втеча тривала недовго — службовий собака Віччі допоміг зупинити порушників.

Яке покарання за спробу нелегально перетнути кордон

На затриманих склали протоколи за статтею 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення — "незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України". Матеріали справи вже передані до суду.

Нагадаємо, в Одесі двоє 19-річних хлопців пообіцяли одеситу нелегально вивезти його до Польщі за понад 7 тисяч доларів. Також ми писали, що на Одещині 66-річний місцевий житель організував схему незаконного переправлення двох військовозобов’язаних до Молдови.