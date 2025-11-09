Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині службовий пес затримав ухилянтів — подробиці

На Одещині службовий пес затримав ухилянтів — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 13:44
Оновлено: 12:55
Втеча за кордон за 42 тисячі доларів — на Одещині пес зупинив ухилянтів
На Одещині затримали чоловіків, які незаконно намагалися перетнути держкордон. Фото: ДПСУ

Троє чоловіків з різних областей України вирішили нелегально втекти за кордон через Одещину. Проте мандрівка закінчилася швидше, ніж почалася — їх виявив прикордонний службовий собака, на ім'я Віччі.

Про це у неділю, 9 листопада, повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Реклама
Читайте також:
Ухилянти на кордоні
Чоловіки намагалися незаконно перетнути держкордон. Фото: ДПСУ

Незаконна мандрівка до Молдови

За їхньою інформацією, на кордоні з Молдовою прикордонники відділу "Кодима" зафіксували рух невідомих осіб за допомогою технічних засобів спостереження. Як виявилося, чоловіки з Київщини, Вінниччини та Волині намагалися незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Скільки коштував "тур" в Придністров'я

Їхнім "провідником" виявився адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно координував рух утікачів. За це "керівництво" вони заплатили на його криптогаманець 42 тисячі доларів США, не маючи жодних гарантій успіху.

Коли прикордонники почали операцію затримання й звернулися до чоловіків із вимогою зупинитися, ті кинулися тікати. Але втеча тривала недовго — службовий собака Віччі допоміг зупинити порушників.

Яке покарання за спробу нелегально перетнути кордон

На затриманих склали протоколи за статтею 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення — "незаконне перетинання або спроба перетинання державного кордону України". Матеріали справи вже передані до суду.

Нагадаємо, в Одесі двоє 19-річних хлопців пообіцяли одеситу нелегально вивезти його до Польщі за понад 7 тисяч доларів. Також ми писали, що на Одещині 66-річний місцевий житель організував схему незаконного переправлення двох військовозобов’язаних до Молдови.

Одеса Молдова кордон Одеська область Новини Одеси ухилянти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації