Прикордонник перевіряє документи і водія. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Перед поїздкою з Одещини до Румунії варто перевірити не лише документи, а й технічний стан автомобіля. Для руху дорогами країни необхідно мати чинне підтвердження техогляду та страхування. Ці вимоги поширюються й на машини з українською реєстрацією, зокрема під час перетину кордону через Орлівку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Що таке сертифікат техогляду

Сертифікат технічного огляду — це документ, який підтверджує, що автомобіль пройшов перевірку технічного стану. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, кермове управління, освітлення, шини, підвіску, стан скла та рівень шкідливих викидів. В Україні таку перевірку проводять уповноважені суб'єкти обов'язкового технічного контролю, які мають відповідне обладнання. За результатами успішного огляду водій отримує протокол перевірки технічного стану автомобіля.

Чому можуть не пропустити автомобіль

За інформацією румунських прикордонників, автомобілі з іноземною реєстрацією можуть перетинати кордон і пересуватися дорогами країни лише за умови відповідності технічним вимогам. Для підтвердження цього водій повинен мати документ про проходження чинного періодичного технічного огляду. Проблема для українських автомобілістів полягає в різниці між правилами двох країн. В Україні більшість легкових автомобілів, які використовуються для особистих потреб, не підлягає обов'язковому періодичному техконтролю. Тому їхні власники можуть роками їздити без відповідного сертифіката.

Однак під час в'їзду до Румунії застосовуються румунські вимоги, які ґрунтуються на законодавстві про дорожній рух та Віденській конвенції 1968 року. Вона поширюється не лише на українських водіїв, а й на інші автомобілі, які пересуваються дорогами Румунії.

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Як потрапити до Румунії з Одещини

Безпосередньо з Одеської області до Румунії автомобілісти можуть потрапити через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Він працює на поромній переправі через Дунай та сполучає українське село Орлівку в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

Що потрібно мати водієві

Румунська прикордонна поліція зазначає, що для в'їзду автомобілем необхідні дійсний документ для перетину кордону, посвідчення водія відповідної категорії та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Крім того, машина повинна мати чинне страхування цивільної відповідальності, а водій — документ, який підтверджує проходження технічного огляду.

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