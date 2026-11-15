Пограничник проверяет документы у водытелей. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Перед поездкой из Одесской области в Румынию следует проверить не только документы, но и техническое состояние автомобиля. Для движения по дорогам страны необходимо иметь действующее подтверждение техосмотра и страховки. Эти требования распространяются и на автомобили с украинской регистрацией, в частности при пересечении границы через Орловку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Что такое сертификат техосмотра

Сертификат технического осмотра — это документ, подтверждающий, что автомобиль прошел проверку технического состояния. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, рулевое управление, освещение, шины, подвеску, состояние стекол и уровень вредных выбросов. В Украине такую проверку проводят уполномоченные субъекты обязательного технического контроля, располагающие соответствующим оборудованием. По результатам успешного осмотра водитель получает протокол проверки технического состояния автомобиля.

По каким причинам автомобиль могут не пропустить

По информации румынских пограничников, автомобили с иностранной регистрацией могут пересекать границу и передвигаться по дорогам страны только при условии соответствия техническим требованиям. Для подтверждения этого водитель должен иметь документ о прохождении действующего периодического технического осмотра. Проблема для украинских автомобилистов заключается в разнице между правилами двух стран. В Украине большинство легковых автомобилей, используемых для личных нужд, не подлежит обязательному периодическому техническому контролю. Поэтому их владельцы могут годами ездить без соответствующего сертификата.

Однако при въезде в Румынию применяются румынские требования, основанные на законодательстве о дорожном движении и Венской конвенции 1968 года. Она распространяется не только на украинских водителей, но и на другие автомобили, которые передвигаются по дорогам Румынии.

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Как попасть в Румынию из Одесской области

Непосредственно из Одесской области в Румынию автомобилисты могут попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Он работает на паромной переправе через Дунай и соединяет украинское село Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Что необходимо иметь при себе водителю

Румынская пограничная полиция отмечает, что для въезда на автомобиле необходимы действующий документ для пересечения границы, водительское удостоверение соответствующей категории и свидетельство о регистрации транспортного средства. Кроме того, автомобиль должен иметь действующую страховку гражданской ответственности, а водитель — документ, подтверждающий прохождение технического осмотра.

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