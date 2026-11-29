Автомобили на границе, пограничник проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Полиция Республики Молдова. Коллаж: Новини.LIVE

Водители из Одесской области могут столкнуться с ограничениями при пересечении границы с Молдовой из-за отсутствия технического осмотра автомобиля. Законодательство соседнего государства предусматривает обязательное наличие документа о технической исправности транспортного средства, в том числе и для владельцев частных украинских легковых автомобилей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Требования на границе

По информации украинской таможни, при въезде в Молдову водители должны предъявить действующий сертификат технического осмотра транспортного средства. Это требование предусмотрено правилами дорожного движения соседнего государства, утвержденными постановлением правительства Молдовы № 357 от 13 мая 2009 года. Водителей официально предупредили о необходимости иметь такой документ еще в январе 2025 года. Отсутствие обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей в Украине не освобождает их владельцев от соблюдения молдавских требований во время поездок за границу.

Как подготовить автомобиль

Пройти техосмотр можно в Украине, обратившись в уполномоченный пункт технического контроля. В ходе проверки специалисты оценивают исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, состояние шин и ходовой части автомобиля, а также уровень выбросов выхлопных газов. Водителям следует учитывать, что обычная диагностика автомобиля на СТО не заменяет официальный технический осмотр. Если автомобиль уже проходил соответствующую проверку, перед выездом необходимо убедиться, что срок действия сертификата не истек.

Документы для въезда

Для поездки в Молдову на автомобиле водитель должен иметь действующий загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, сертификат техосмотра и международный страховой полис "Зеленая карта" Кроме того, за пользование дорогами Молдовы владельцы автомобилей с иностранной регистрацией должны уплатить дорожный сбор и оформить виньетку.

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Ранее мы сообщали, что во время одной из атак РФ на Одесскую область пять российских дронов залетели в Молдову. Жители нескольких районов слышали взрывы, а полиция обнаруживала обломки беспилотников. Вблизи села Крокмаз после взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады выбило окна. По данным молдавской полиции, люди не пострадали.

Также 11 ноября две российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе залетели на территорию страны со стороны Одесской области Украины. Нахождение ракет в воздушном пространстве Молдовы длилось около пяти минут.

Кроме того, Одесская область вошла в тройку регионов Украины, где пограничники чаще всего задерживали мужчин призывного возраста при попытках незаконно покинуть страну. Чаще всего беглецы пытались незаконно попасть в Румынию и Молдову.