Машини на кордоні, прикордонник перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova. Колаж: Новини.LIVE

Водії з Одещини можуть зіткнутися з обмеженнями під час перетину кордону з Молдовою через відсутність техогляду автомобіля. Законодавство сусідньої держави передбачає обов'язкову наявність документа про технічну справність транспортного засобу, зокрема й для власників приватних українських легковиків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

Реклама

Вимоги на кордоні

За інформацією української митниці, під час в'їзду до Молдови водії повинні пред'явити чинний сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Цю вимогу передбачають правила дорожнього руху сусідньої держави, затверджені постановою уряду Молдови №357 від 13 травня 2009 року. Водіїв офіційно попередили про необхідність мати такий документ ще в січні 2025 року. Відсутність обов'язкового техогляду для приватних легковиків в Україні не звільняє їхніх власників від дотримання молдовських вимог під час закордонних поїздок.

Як підготувати автомобіль

Пройти техогляд можна в Україні, звернувшись до уповноваженого пункту технічного контролю. Під час перевірки фахівці оцінюють справність гальмівної системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, стан шин і ходової частини автомобіля, а також рівень викидів вихлопних газів. Водіям варто враховувати, що звичайна діагностика машини на СТО не замінює офіційного технічного огляду. Якщо автомобіль уже проходив відповідну перевірку, перед виїздом необхідно переконатися, що термін дії сертифіката не закінчився.

Документи для в'їзду

Для подорожі до Молдови на автомобілі водій повинен мати чинний закордонний паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сертифікат техогляду та міжнародний страховий поліс "Зелена картка". Крім того, за користування дорогами Молдови власники автомобілів з іноземною реєстрацією мають сплатити дорожній збір та оформити віньєтку.

Читайте також:

Раніше ми розповідали, що під час однієї з атак РФ на Одещину, п'ять російських дронів залетіли до Молдови. Жителі кількох районів чули вибухи, а поліція знаходила уламки безпілотників. Поблизу села Крокмаз після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі сільськогосподарської бригади вибило вікна. За даними молдовської поліції, люди не постраждали.

Також 11 листопада дві російські крилаті ракети порушили повітряний простір Молдови. Обидві залетіли на територію країни з боку Одеської області України. Перебування ракет у повітряному просторі Молдови тривало близько п'яти хвилин.

Крім того, Одеська область увійшла до трійки регіонів України, де прикордонники найчастіше затримували чоловіків призовного віку під час спроб незаконно залишити країну. Найбільше втікачів намагалися незаконно потрапити до Румунії та Молдови.