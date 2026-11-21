Прикордонник спілкується з водієм. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Українські водії можуть зіткнутися з відмовою у в'їзді до Молдови через відсутність сертифіката технічного огляду автомобіля. У сусідній країні цей документ вимагають і від власників машин з українською реєстрацією. Причому звільнення приватних легковиків від обов'язкового техогляду в Україні не означає, що їх безперешкодно пропустять через кордон.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України.

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Молдова вимагає техогляд

Молдова вимагає підтвердження технічного стану автомобілів відповідно до власних правил дорожнього руху. Вони забороняють експлуатацію транспорту, який не пройшов передбачений технічний контроль. Це стосується не лише молдовських машин, а й автомобілів з іноземною реєстрацією, зокрема українською. Як пояснюють у прикордонній поліції Молдови, правовою підставою є постанова уряду №357 від 2009 року, якою затверджено правила дорожнього руху.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Молдова спростила перетин кордону для українців, які втікали від війни. Протягом певного часу перевірки документів на автомобілі були менш суворими. Однак наприкінці 2024 року водії почали повідомляти про вимогу сертифікатів техогляду, а в січні 2025-го українська митниця офіційно попередила про такі перевірки.

Як отримати сертифікат техогляду

Міжнародний сертифікат підтверджує, що автомобіль пройшов перевірку технічного стану. Його не слід плутати зі звичайним технічним обслуговуванням на СТО. Під час огляду фахівці перевіряють гальма, рульове керування, освітлення, шини, ходову частину та відповідність вихлопних газів установленим вимогам.

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Які документи потрібні водіям

За інформацією прикордонної поліції Молдови, під час перетину кордону водій має пред'явити оригінали документів. Для поїздки автомобілем необхідно підготувати:

закордонний паспорт

чинне посвідчення водія відповідної категорії

свідоцтво про реєстрацію автомобіля

поліс міжнародного страхування "Зелена картка", чинний у Молдові.

документ про технічний огляд, якщо він необхідний для конкретного транспортного засобу та міжнародної поїздки.

Крім того, для автомобілів з іноземною реєстрацією передбачена дорожня віньєтка.

Новини.LIVE розповідали, що під час однієї з атак РФ на Одещину, п'ять російських дронів залетіли до Молдови. Жителі кількох районів чули вибухи, а поліція знаходила уламки безпілотників. Поблизу села Крокмаз після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі сільськогосподарської бригади вибило вікна. За даними молдовської поліції, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 11 листопада дві російські крилаті ракети порушили повітряний простір Молдови. Обидві залетіли на територію країни з боку Одеської області України. Перебування ракет у повітряному просторі Молдови тривало близько п'яти хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що Одеська область увійшла до трійки регіонів України, де прикордонники найчастіше затримували чоловіків призовного віку під час спроб незаконно залишити країну. Найбільше втікачів намагалися незаконно потрапити до Румунії та Молдови.