Прикордонниця спілкується з подорожуючим. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Водії, які прямують до кордону, ризикують не потрапити до Молдови на власному автомобілі, навіть якщо мають паспорт, права та страховку. Причиною відмови може бути відсутність чинного сертифіката техогляду. Молдовські прикордонники перевіряють цей документ і можуть не пропустити транспортний засіб.

Про це інформує Новини.LIVE.

Реклама

Техогляд на кордоні з Молдовою

Вимога передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року. Без чинного сертифіката автомобіль не пропустять на територію сусідньої держави. Тому водіям, які вирушають з Одеси та інших населених пунктів області, варто перевірити наявність документа ще до поїздки.

Що таке сертифікат техогляду

Сертифікат технічного огляду — це документ, який підтверджує, що автомобіль пройшов перевірку технічного стану. Під час огляду фахівці перевіряють гальмівну систему, кермове управління, освітлення, шини, підвіску, стан скла та рівень шкідливих викидів. В Україні таку перевірку проводять уповноважені суб'єкти обов'язкового технічного контролю, які мають відповідне обладнання. За результатами успішного огляду водій отримує протокол перевірки технічного стану автомобіля.

Чому виникають проблеми на кордоні

Зазначимо, що в Україні більшість легкових автомобілів, які використовуються виключно для особистих потреб, не підлягає обов'язковому періодичному технічному контролю. Через це власники таких машин можуть не мати відповідного документа. Однак під час в'їзду до Молдови діють вимоги цієї країни. Відсутність обов'язкового техогляду для приватного легкового автомобіля в Україні не означає, що молдовські прикордонники пропустять його без сертифіката.

Читайте також:

Які документи потрібні водіям

Перед поїздкою до Молдови автомобілістам потрібно перевірити документи для перетину кордону. Крім чинного сертифіката технічного огляду, водієві необхідні паспортні документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та міжнародний страховий поліс "Зелена картка". Для користування дорогами Молдови також передбачена віньєтка — плата за користування дорогами. Її оформлення варто врахувати під час підготовки до поїздки.

Новини.LIVE розповідали, що під час однієї з атак РФ на Одещину, п'ять російських дронів залетіли до Молдови. Жителі кількох районів чули вибухи, а поліція знаходила уламки безпілотників. Поблизу села Крокмаз після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі сільськогосподарської бригади вибило вікна. За даними молдовської поліції, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 11 листопада дві російські крилаті ракети порушили повітряний простір Молдови. Обидві залетіли на територію країни з боку Одеської області України. Перебування ракет у повітряному просторі Молдови тривало близько п'яти хвилин.

Крім того, Новини.LIVE писали, що 31 жовтня 2026 року сусідня Румунія зафіксувала два безпілотники, які порушили її повітряний простір, через що в небо підняли чотири винищувачі F-16 та військовий вертоліт. Жителів шести повітів попередили про загрозу, а один із дронів згодом залишив територію країни. Того ж дня безпілотник також порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.