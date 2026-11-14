Пограничница общается с путешественником. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Водители, направляющиеся к границе, рискуют не попасть в Молдову на собственном автомобиле, даже если у них есть паспорт, водительские права и страховка. Причиной отказа может стать отсутствие действующего сертификата техосмотра. Молдавские пограничники проверяют этот документ и могут не пропустить транспортное средство.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Техосмотр на границе с Молдовой

Это требование предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года. Без действующего сертификата автомобиль не пропустят на территорию соседнего государства. Поэтому водителям, выезжающим из Одессы и других населенных пунктов области, стоит проверить наличие документа еще до поездки.

Что такое сертификат технического осмотра

Сертификат технического осмотра — это документ, подтверждающий, что автомобиль прошел проверку технического состояния. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, рулевое управление, освещение, шины, подвеску, состояние стекол и уровень вредных выбросов. В Украине такую проверку проводят уполномоченные субъекты обязательного технического контроля, располагающие соответствующим оборудованием. По результатам успешного осмотра водитель получает протокол проверки технического состояния автомобиля.

Почему возникают проблемы на границе

Отметим, что в Украине большинство легковых автомобилей, используемых исключительно для личных нужд, не подлежит обязательному периодическому техническому контролю. Из-за этого у владельцев таких машин может отсутствовать соответствующий документ. Однако при въезде в Молдову действуют требования этой страны. Отсутствие обязательного техосмотра для частного легкового автомобиля в Украине не означает, что молдавские пограничники пропустят его без сертификата.

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Какие документы нужны водителям

Перед поездкой в Молдову автомобилистам необходимо проверить документы для пересечения границы. Помимо действующего сертификата технического осмотра, водителю необходимы паспортные документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и международный страховой полис "Зеленая карта". Для пользования дорогами Молдовы также предусмотрена виньетка — плата за пользование дорогами. Ее оформление следует учесть при подготовке к поездке.

Новини.LIVE сообщали, что во время одной из атак РФ на Одесскую область пять российских дронов залетели в Молдову. Жители нескольких районов слышали взрывы, а полиция находила обломки беспилотников. Вблизи села Крокмаз после взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады выбило окна. По данным молдавской полиции, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября две российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе залетели на территорию страны со стороны Одесской области Украины. Нахождение ракет в воздушном пространстве Молдовы длилось около пяти минут.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 31 октября 2026 года соседняя Румыния зафиксировала два беспилотника, нарушивших её воздушное пространство, из-за чего в небо поднялись четыре истребителя F-16 и военный вертолёт. Жителей шести уездов предупредили об угрозе, а один из дронов впоследствии покинул территорию страны. В тот же день беспилотник также нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.