Пограничник разговаривает с водителем. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Украинские водители могут столкнуться с отказом во въезде в Молдову из-за отсутствия сертификата технического осмотра автомобиля. В соседней стране этот документ требуют и от владельцев автомобилей с украинской регистрацией. При этом освобождение частных легковых автомобилей от обязательного техосмотра в Украине не означает, что их беспрепятственно пропустят через границу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

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Молдова требует техосмотр

Молдова требует подтверждения технического состояния автомобилей в соответствии со своими правилами дорожного движения. Они запрещают эксплуатацию транспорта, не прошедшего предусмотренный технический контроль. Это касается не только молдавских машин, но и автомобилей с иностранной регистрацией, в частности украинской. Как поясняют в пограничной полиции Молдовы, правовым основанием является постановление правительства № 357 от 2009 года, которым утверждены правила дорожного движения.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Молдова упростила пересечение границы для украинцев, спасавшихся от войны. В течение некоторого времени проверки документов на автомобили были менее строгими. Однако в конце 2024 года водители начали сообщать о требовании предъявить сертификаты техосмотра, а в январе 2025-го украинская таможня официально предупредила о таких проверках.

Как получить сертификат техосмотра

Международный сертификат подтверждает, что автомобиль прошел проверку технического состояния. Его не следует путать с обычным техническим обслуживанием на СТО. Во время осмотра специалисты проверяют тормоза, рулевое управление, освещение, шины, ходовую часть и соответствие выхлопных газов установленным требованиям.

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Какие документы нужны водителям

По информации пограничной полиции Молдовы, при пересечении границы водитель должен предъявить оригиналы документов. Для поездки на автомобиле необходимо подготовить:

заграничный паспорт

действующее водительское удостоверение соответствующей категории

свидетельство о регистрации автомобиля

полис международного страхования "Зеленая карта", действующий в Молдове

документ о техническом осмотре, если он необходим для конкретного транспортного средства и международной поездки.

Кроме того, для автомобилей с иностранной регистрацией предусмотрена дорожная виньетка.

Новини.LIVE сообщали, что во время одной из атак РФ на Одесскую область пять российских дронов залетели в Молдову. Жители нескольких районов слышали взрывы, а полиция находила обломки беспилотников. Вблизи села Крокмаз после взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады выбило окна. По данным молдавской полиции, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября две российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе залетели на территорию страны со стороны Одесской области Украины. Нахождение ракет в воздушном пространстве Молдовы длилось около пяти минут.

Ранее Новини.LIVE писали, что Одесская область вошла в тройку регионов Украины, где пограничники чаще всего задерживали мужчин призывного возраста при попытках незаконно покинуть страну. Чаще всего беглецы пытались незаконно попасть в Румынию и Молдову.