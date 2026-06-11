Железняк: Предприятия, подпадающие под санкции, могут пополнить бюджет Украины

Люди проходят мимо обменного пункта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Теневая экономика остается одной из главных проблем для Украины, ведь из-за нее бюджет ежегодно теряет значительные средства. В то же время власти и контролирующие органы постепенно усиливают надзор за движением денежных средств, а бизнес все чаще переходит на прозрачные механизмы работы. Для дальнейшей детенизации нужны стабильные правила и более эффективное использование государственных ресурсов.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

Стабильные правила

В последние годы возможностей для выплаты зарплат «в конвертах» стало меньше. На это повлияли цифровизация процессов, финансовый мониторинг и усиление контроля за денежными операциями. По словам Ярослава Железняка, бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и все чаще работает открыто.

"Сейчас бизнес все больше и больше переходит на то, что называется "в белую". Все меньше и меньше возможностей, даже технических, выплачивать зарплаты в конвертах. Лучшее решение — это стабильные правила игры и их соблюдение всеми без исключения", — отметил он.

Железняк о работе бизнеса. Фото: Новини.LIVE

По мнению депутата, важным шагом также могло бы стать снижение налоговой нагрузки на заработную плату. В то же время главным фактором успеха он называет не новые законы, а выполнение уже действующих норм.

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Порядок в госсекторе

Еще одним источником дополнительных поступлений в бюджет может стать повышение эффективности государственных предприятий. Железняк убежден, что государство должно избавиться от структур, которые годами остаются убыточными и не демонстрируют результатов.

"У нас до сих пор есть Государственная продовольственно-зерновая компания. За все время своего существования она остается убыточной. Возможно, нам не нужны государственные предприятия, которые показали себя лишь как кормушка для коррупционеров", — сказал народный депутат.

Он также подчеркнул необходимость навести порядок на таможне и сократить неэффективные бюджетные расходы. По его мнению, это позволит увеличить доходы государства без дополнительного налогового давления на бизнес.

Активы под санкциями

Отдельное внимание политик уделил предприятиям, которые были национализированы после введения санкций против граждан России. Часть таких активов уже вызывает интерес у потенциальных инвесторов.

"У нас много подсанкционных и национализированных предприятий, которые мы отобрали у граждан РФ. Давайте их продадим, привлечем деньги в бюджет. Это точно лучше, чем позволять дальше зарабатывать на них коррупционерам", — подчеркнул Железняк.

По его словам, продажа таких активов может принести дополнительные средства в бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить дальнейшие налоговые поступления. Это также поможет привлечь инвестиции и дать новую жизнь предприятиям, которые долгое время оставались без развития.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине продолжаются дискуссии о трудовых мигрантах и их количестве. Распространенные в соцсетях заявления о массовом наплыве иностранцев не соответствуют реальной статистике. Сейчас мигрантов в стране даже меньше, чем до начала полномасштабной войны. В то же время Украина сталкивается с дефицитом работников в различных сферах.

Также Новини.LIVE писали, что украинская экономика продолжает работать в условиях войны, несмотря на потерю части промышленности и постоянные удары по критической инфраструктуре. В то же время масштабных финансовых потрясений в ближайшее время не прогнозируют. Международная поддержка остается одним из ключевых факторов стабильности, хотя быстрого экономического роста пока ожидать не стоит.