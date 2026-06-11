Железняк: Санкційні підприємства можуть поповнити бюджет України

Люди проходять повз обмінник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тіньова економіка залишається однією з головних проблем для України, адже через неї бюджет щороку втрачає значні кошти. Водночас влада та контролюючі органи поступово посилюють нагляд за рухом грошей, а бізнес дедалі частіше переходить на прозорі механізми роботи. Для подальшої детінізації потрібні стабільні правила та ефективніше використання державних ресурсів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

Стабільні правила

Останніми роками можливостей для виплати зарплат "у конвертах" стало менше. На це вплинули цифровізація процесів, фінансовий моніторинг та посилення контролю за грошовими операціями. За словами Ярослава Железняка, бізнес поступово адаптується до нових умов і все частіше працює відкрито.

"Зараз бізнес більше і більше переходить на те, що називається "в білу". Все менше і менше можливостей, навіть технічних, виплачувати зарплати в конвертах. Найкраще рішення — це стабільні правила гри і дотримання їх усіма без винятку", — зазначив він.

Железняк про роботу бізнесу. Фото: Новини.LIVE

На думку депутата, важливим кроком також могло б стати зниження податкового навантаження на заробітні плати. Водночас головним чинником успіху він називає не нові закони, а виконання вже чинних норм.

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Лад у держсекторі

Ще одним джерелом додаткових надходжень до бюджету може стати підвищення ефективності державних підприємств. Железняк переконаний, що держава має позбутися структур, які роками залишаються збитковими та не демонструють результатів.

"У нас досі є Державна продовольчо-зернова компанія. За весь час свого існування вона залишається збитковою. Можливо, нам не потрібні державні підприємства, які показали себе лише як годівниця для корупціонерів", — сказав народний депутат.

Він також наголосив на необхідності навести лад на митниці та скоротити неефективні бюджетні витрати. На його думку, це дозволить збільшити доходи держави без додаткового податкового тиску на бізнес.

Активи під санкціями

Окрему увагу політик звернув на підприємства, які були націоналізовані після запровадження санкцій проти громадян Росії. Частина таких активів уже викликає інтерес у потенційних інвесторів.

"У нас багато підсанкційних і націоналізованих підприємств, які ми забрали у громадян РФ. Давайте їх продамо, залучимо гроші в бюджет. Це точно краще, ніж дозволяти далі заробляти на них корупціонерам", — наголосив Железняк.

За його словами, продаж таких активів може принести додаткові кошти до бюджету, створити нові робочі місця та забезпечити подальші податкові надходження. Це також допоможе залучити інвестиції та дати нове життя підприємствам, які тривалий час залишалися без розвитку.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні тривають дискусії щодо трудових мігрантів та їхньої кількості. Поширені в соцмережах заяви про масовий наплив іноземців не відповідають реальній статистиці. Нині мігрантів у країні навіть менше, ніж до початку повномасштабної війни. Водночас Україна стикається з дефіцитом працівників у різних сферах.

Також Новини.LIVE писали, що українська економіка продовжує працювати в умовах війни, попри втрату частини промисловості та постійні удари по критичній інфраструктурі. Водночас масштабних фінансових потрясінь найближчим часом не прогнозують. Міжнародна підтримка залишається одним із ключових чинників стабільності, хоча швидкого економічного зростання поки очікувати не варто.