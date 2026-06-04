Міжнародна допомога Україні: ризики для економіки країни сьогодні

Люди проходять повз обмінник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська економіка продовжує працювати в умовах війни, попри втрату частини промисловості та постійні удари по критичній інфраструктурі. Водночас масштабних фінансових потрясінь найближчим часом не прогнозують. Міжнародна підтримка залишається одним із ключових чинників стабільності, хоча швидкого економічного зростання поки очікувати не варто.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

Економічне плато

За словами Ярослава Железняка, після перших шокових років повномасштабної війни економіка України поступово адаптувалася до нових умов. Попри значні втрати виробничих потужностей та складну ситуацію в енергетиці, країна змогла уникнути найгірших сценаріїв.

"Воно звучить трохи нереалістично, але враховуючи, наскільки було шокуюче перші декілька років повномасштабного вторгнення і відповідно втрату достатньо великої кількості промисловості і відповідно інших потужностей, то попри навіть величезні виклики по енергетиці і не тільки, зараз ми вийшли, напевне, в плато", — зазначив Железняк.

Железняк про економіку. Фото: Новини.LIVЕ

Нардеп зазначив, що важливу роль відіграла міжнародна допомога. За його словами, за роки війни Україна отримала або ще отримає понад 200 мільярдів доларів підтримки, що також впливає на економічну стійкість держави.

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"Той факт, що в Україну або зайшло, або зайде в сукупності більше ніж 200 мільярдів доларів, хоч у більшості випадків це мова йде про військові видатки, але вони все одно залишаються в економіці. Тому вона буде плюс-мінус стабільною", — розповів нардеп.

Кризи не буде

Железняк вважає, що найближчим часом Україні не загрожує масштабна фінансова криза. Водночас він зауважив, що говорити про серйозний економічний прорив поки також передчасно.

"Не буде фінансової кризи щонайменше в цьому році, просто вже всі виклики так чи інакше покриті фінансово. Не буде і значного економічного прориву, тому що як мінімум ніхто її не займається, відверто, а для цього мають закінчитись хоча би обстріли критичної інфраструктури", — розповів народний обранець.

На його думку, головною перепоною для розвитку економіки залишаються російські атаки та безпекові ризики, які стримують інвестиції та відновлення виробництва.

Підтримка партнерів

Депутат заявив, що важливим аспектом української економіки є міжнародне фінансування. Він переконаний, що наразі підстав говорити про припинення підтримки немає.

"США досі нас підтримують, в тому числі і фінансово, тільки через ті ресурси, які є спільними з партнерами. Світовий банк, МВФ, в тому числі і ті гроші, які були виділені ще по ERA-кредиту", — заявив Железняк.

Нардеп також наголосив, що європейська допомога продовжує надходити окремо і наразі не перебуває під загрозою.

"На європейську підтримку вони не впливають і, якщо відверто, я не бачу тут значних ризиків. Може бути гірше, може, але це буде достатньо контрольована криза", — зауважив він.

Пріорітети допомоги

За словами парламентаря, навіть якщо партнери матимуть можливість виділити додаткові кошти Україні, пріоритетом зараз залишаються засоби протиповітряної оборони.

"Чи можуть вони додати більше грошей? Теж, напевно, можуть. Але якщо у них буде вибір і грошей, і перехоплювачем балістики, краще нехай дають Patriot. Ми гроші знайдемо і у інших партнерів", — підсумував нардеп.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі за перші чотири місяці року на підтримку військових спрямували понад 200 мільйонів гривень із міського бюджету. Загалом у програмі оборони передбачено сотні мільйонів гривень на рік. Частина коштів уже використана, решта залишається у планах фінансування. Водночас депутати підняли питання великого резерву бюджету.

Також Новини.LIVE писали, що український морський коридор продовжує забезпечувати роботу портів та експорт продукції навіть під час війни. Від початку його роботи через порти Великої Одеси вже перевалили 200 мільйонів тонн вантажів. Значну частину цього обсягу становить аграрна продукція. Українські товари завдяки коридору надходять до десятків країн світу.