Международная помощь Украине: риски для экономики страны сегодня

Люди проходят мимо обменника. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская экономика продолжает работать в условиях войны, несмотря на потерю части промышленности и постоянные удары по критической инфраструктуре. В то же время масштабных финансовых потрясений в ближайшее время не прогнозируют. Международная поддержка остается одним из ключевых факторов стабильности, хотя быстрого экономического роста пока ожидать не стоит.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Ярослав Железняк.

Экономическое плато

По словам Ярослава Железняка, после первых шоковых лет полномасштабной войны экономика Украины постепенно адаптировалась к новым условиям. Несмотря на значительные потери производственных мощностей и сложную ситуацию в энергетике, страна смогла избежать худших сценариев.

"Оно звучит немного нереалистично, но учитывая, насколько было шокирующим первые несколько лет полномасштабного вторжения и соответственно потерю достаточно большого количества промышленности и соответственно других мощностей, то несмотря даже на огромные вызовы по энергетике и не только, сейчас мы вышли, наверное, в плато", — отметил Железняк.

Железняк об экономике. Фото: Новини.LIVЕ

Нардеп отметил, что важную роль сыграла международная помощь. По его словам, за годы войны Украина получила или еще получит более 200 миллиардов долларов поддержки, что также влияет на экономическую устойчивость государства.

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"Тот факт, что в Украину или зашло, или зайдет в совокупности более 200 миллиардов долларов, хотя в большинстве случаев это речь идет о военных расходах, но они все равно остаются в экономике. Поэтому она будет плюс-минус стабильной", — рассказал нардеп.

Кризиса не будет

Железняк считает, что в ближайшее время Украине не грозит масштабный финансовый кризис. В то же время он отметил, что говорить о серьезном экономическом прорыве пока также преждевременно.

"Не будет финансового кризиса как минимум в этом году, просто уже все вызовы так или иначе покрыты финансово. Не будет и значительного экономического прорыва, потому что как минимум никто ее не занимается, откровенно, а для этого должны закончиться хотя бы обстрелы критической инфраструктуры", — рассказал народный избранник.

По его мнению, главной преградой для развития экономики остаются российские атаки и риски безопасности, которые сдерживают инвестиции и восстановление производства.

Поддержка партнеров

Депутат заявил, что важным аспектом украинской экономики является международное финансирование. Он убежден, что сейчас оснований говорить о прекращении поддержки нет.

"США до сих пор нас поддерживают, в том числе и финансово, только через те ресурсы, которые являются общими с партнерами. Всемирный банк, МВФ, в том числе и те деньги, которые были выделены еще по ERA-кредиту", -- заявил Железняк.

Нардеп также отметил, что европейская помощь продолжает поступать отдельно и пока не находится под угрозой.

"На европейскую поддержку они не влияют и, если откровенно, я не вижу здесь значительных рисков. Может быть хуже, может, но это будет достаточно контролируемый кризис", - отметил он.

Приоритеты помощи

По словам парламентария, даже если партнеры будут иметь возможность выделить дополнительные средства Украине, приоритетом сейчас остаются средства противовоздушной обороны.

"Могут ли они добавить больше денег? Тоже, наверное, могут. Но если у них будет выбор и денег, и перехватчиком баллистики, лучше пусть дают Patriot. Мы деньги найдем и у других партнеров", — подытожил нардеп.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе за первые четыре месяца года на поддержку военных направили более 200 миллионов гривен из городского бюджета. Всего в программе обороны предусмотрены сотни миллионов гривен в год. Часть средств уже использована, остальные остаются в планах финансирования. В то же время депутаты подняли вопрос большого резерва бюджета.

Также Новини.LIVE писали, что украинский морской коридор продолжает обеспечивать работу портов и экспорт продукции даже во время войны. С начала его работы через порты Большой Одессы уже перевалили 200 миллионов тонн грузов. Значительную часть этого объема составляет аграрная продукция. Украинские товары благодаря коридору поступают в десятки стран мира.