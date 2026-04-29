Одеса спрямувала 211 млн на ЗСУ з початку теперішнього року

В Одесі за перші чотири місяці року на підтримку військових спрямували понад 200 мільйонів гривень із міського бюджету. Загалом у програмі оборони передбачено сотні мільйонів гривень на рік. Частина коштів уже використана, решта залишається у планах фінансування. Водночас депутати підняли питання великого резерву бюджету.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із сесії Одеської міської ради.

Оборонні витрати міста

В Одесі у 2025 році на потреби оборони в межах програми "Безпечне місто Одеса" передбачено 595 мільйонів гривень. За перші чотири місяці року вже профінансовано понад 200 мільйонів гривень.

"Станом на 24 квітня профінансовано 211 мільйонів гривень у межах програми. Це витрати за січень, лютий, березень і квітень", — повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту фінансів Галина Савченко.

За її словами, ці кошти вже розподілені в межах чинних програм і використовуються на потреби оборони та безпеки міста.

Резерв і залишки бюджету

Депутати звернули увагу на значні нерозподілені кошти. Йдеться приблизно про 1,3 мільярда гривень, які залишаються в резервному фонді бюджету.

"У нас є близько 1,3 мільярда гривень, які ми можемо витратити на потреби міста. Чому ми їх не розподіляємо? У нас багато проблем — ЖКГ, ліфти, дахи, каналізація", — заявив депутат Олексій Потапський.

У міськраді пояснили, що ці кошти не є вільними. Вони мають визначені напрямки використання.

"Резервний фонд може спрямовуватися на публічні інвестиції. Інвестрада вже затвердила оновлений проєктний портфель, до якого входить близько 300 проєктів", — зазначила Галина Савченко.

Також частину коштів планують залишати на непередбачені витрати. Йдеться про ліквідацію наслідків обстрілів, допомогу постраждалим та термінові роботи в місті.

