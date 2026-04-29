Одесса направила 211 млн на ВСУ с начала нынешнего года

Военный на учениях. Фото иллюстративное

В Одессе за первые четыре месяца года на поддержку военных направили более 200 миллионов гривен из городского бюджета. Всего в программе обороны предусмотрены сотни миллионов гривен в год. Часть средств уже использована, остальные остаются в планах финансирования. В то же время депутаты подняли вопрос большого резерва бюджета.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из сессии Одесского городского совета.

Оборонные расходы города

В Одессе в 2025 году на нужды обороны в рамках программы "Безопасный город Одесса" предусмотрено 595 миллионов гривен. За первые четыре месяца года уже профинансировано более 200 миллионов гривен.

"По состоянию на 24 апреля профинансировано 211 миллионов гривен в рамках программы. Это расходы за январь, февраль, март и апрель", — сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов Галина Савченко.

По ее словам, эти средства уже распределены в рамках действующих программ и используются на нужды обороны и безопасности города.

Читайте также:

Резерв и остатки бюджета

Депутаты обратили внимание на значительные нераспределенные средства. Речь идет примерно о 1,3 миллиарда гривен, которые остаются в резервном фонде бюджета.

"У нас есть около 1,3 миллиарда гривен, которые мы можем потратить на нужды города. Почему мы их не распределяем? У нас много проблем — ЖКХ, лифты, крыши, канализация", — заявил депутат Алексей Потапский.

В горсовете объяснили, что эти средства не являются свободными. Они имеют определенные направления использования.

"Резервный фонд может направляться на публичные инвестиции. Инвестрада уже утвердила обновленный проектный портфель, в который входит около 300 проектов", — отметила Галина Савченко.

Также часть средств планируют оставлять на непредвиденные расходы. Речь идет о ликвидации последствий обстрелов, помощи пострадавшим и срочных работах в городе.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одессе решили повысить размер адресной денежной помощи для жителей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о поддержке людей с тяжелыми болезнями, дорогим лечением и другими критическими ситуациями, когда самостоятельно справиться с расходами семья не может.

Также Новини.LIVE писали, что мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Программа касается мобильных огневых групп, которые не входят в кадровые военные. Средства выделяются из городского бюджета без обсуждения на исполкоме. Оформление выплат будет проходить через командиров и городскую военную администрацию.