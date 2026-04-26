В Одесі збільшують адресну допомогу: хто зможе отримати гроші

В Одесі вирішили підвищити розмір адресної грошової допомоги для мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про підтримку людей із тяжкими хворобами, дорогим лікуванням та іншими критичними ситуаціями, коли самостійно впоратися з витратами родина не може.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

На скільки зростуть адресні виплати

За дорученням заступниці міського голови Алли Бех, Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має підготувати зміни до положення про надання адресної допомоги вразливим категоріям населення. Після ухвалення змін розміри допомоги планують збільшити за кількома напрямками:

офтальмологічні операції — було 12 836 грн, стане 19 254 грн

онкологічні захворювання — було 54 553 грн, стане 64 180 грн

хронічні захворювання — було 38 508 грн, стане 44 926 грн.

Що таке адресна допомога

Адресна допомога — це одноразова або цільова фінансова підтримка людям, які опинилися у скрутному становищі. Зазвичай її надають на лікування, операції, реабілітацію, придбання необхідних ліків або в інших виняткових випадках. Такі виплати не є автоматичними. Кожне звернення розглядають окремо з урахуванням обставин сім’ї, доходів та підтвердних документів.

Хто може звернутися за адресною допомогою

Зазвичай право на таку допомогу мають:

малозабезпечені мешканці міста

люди з інвалідністю

пенсіонери у скруті

тяжкохворі громадяни

родини з дітьми, які потрапили у кризову ситуацію

люди, які потребують дорогого лікування або операції

Які документи можуть знадобитися для допомоги

Залежно від ситуації у заявника можуть попросити:

паспорт та ідентифікаційний код

довідку про реєстрацію місця проживання в Одесі

заяву на отримання допомоги

довідки про доходи сім’ї

медичні висновки, епікриз, направлення лікаря

рахунки або кошторис на лікування / операцію

документи про інвалідність або статус пільговика (за наявності)

Остаточний перелік визначають у соцслужбі після звернення.

Куди звертатися для отримання адресної допомоги

Подати заяву можна через Центри надання інтегрованих соціальних послуг в Одесі або до районних управлінь соцзахисту міста.

Адреси ЦНАП в Одесі

Адреси ЦНАП Одеської міської ради, куди можна звернутися за адмінпослугами в Одесі:

Центр надання адміністративних послуг — вул. Косовська, 2Д

Центр надання адміністративних послуг — вул. Дальницька, 2

Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради — просп. Князя Володимира Великого, 106

Відділ державних адміністративних послуг у Київському районі — вул. Академіка Корольова, 9

Відділ державних адміністративних послуг у Малиновському районі — вул. Євгенія Танцюри, 22

Більшість відділень працює:

Пн, Вт, Ср, Пт — 09:00–18:00

Чт — до 20:00

Сб — до 16:45

Нд — вихідний

