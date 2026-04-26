В Одессе увеличивают адресную помощь: кто сможет получить деньги

В Одессе увеличивают адресную помощь: кто сможет получить деньги

Дата публикации 26 апреля 2026 14:07
В Одессе увеличивают адресную помощь: кто сможет получить деньги
Женщины читают документы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе решили повысить размер адресной денежной помощи для жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о поддержке людей с тяжелыми болезнями, дорогостоящим лечением и другими критическими ситуациями, когда самостоятельно справиться с расходами семья не может.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

На сколько вырастут адресные выплаты

По поручению заместителя городского головы Аллы Бех, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета должен подготовить изменения в положение о предоставлении адресной помощи уязвимым категориям населения. После принятия изменений размеры помощи планируют увеличить по нескольким направлениям:

  • офтальмологические операции — было 12 836 грн, станет 19 254 грн
  • онкологические заболевания — было 54 553 грн, станет 64 180 грн
  • хронические заболевания — было 38 508 грн, станет 44 926 грн.
Адресна допомога в Одесі для офтальмологічних операцій
Помощь на офтальмологические операции станет 19 254 грн. Фото: ОМР
Адресна допомога в Одесі на онкологічні захворювання
Помощь при онкологических заболеваниях станет 64 180 грн. Фото: ОМР
Адресна допомога в Одесі на хронічні захворювання
Помощь при хронических заболеваниях станет 44 926 грн. Фото: ОГС

Что такое адресная помощь

Адресная помощь — это единовременная или целевая финансовая поддержка людям, которые оказались в трудном положении. Обычно ее предоставляют на лечение, операции, реабилитацию, приобретение необходимых лекарств или в других исключительных случаях. Такие выплаты не являются автоматическими. Каждое обращение рассматривают отдельно с учетом обстоятельств семьи, доходов и подтверждающих документов.

Кто может обратиться за адресной помощью

Обычно право на такую помощь имеют:

  • малообеспеченные жители города
  • люди с инвалидностью
  • пенсионеры в затруднительном положении
  • тяжелобольные граждане
  • семьи с детьми, которые попали в кризисную ситуацию
  • люди, которые нуждаются в дорогостоящем лечении или операции

Какие документы могут понадобиться для помощи

В зависимости от ситуации у заявителя могут попросить:

  • паспорт и идентификационный код
  • справку о регистрации места проживания в Одессе
  • заявление на получение помощи
  • справки о доходах семьи
  • медицинские заключения, эпикриз, направление врача
  • счета или смету на лечение/операцию
  • документы об инвалидности или статусе льготника (при наличии)

Окончательный перечень определяют в соцслужбе после обращения.

Куда обращаться для получения адресной помощи

Подать заявление можно через Центры предоставления интегрированных социальных услуг в Одессе или в районные управления соцзащиты города.

Адреса ЦПАУ в Одессе

Адреса ЦПАУ Одесского городского совета, куда можно обратиться за админуслугами в Одессе:

  • Центр предоставления административных услуг — ул. Косовская, 2Д
  • Центр предоставления административных услуг — ул. Дальницкая, 2
  • Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета — просп. Князя Владимира Великого, 106
  • Отдел государственных административных услуг в Киевском районе — ул. Академика Королева, 9
  • Отдел государственных административных услуг в Малиновском районе — ул. Евгения Танцюры, 22

Большинство отделений работает:

  • Пн, Вт, Ср, Пт — 09:00-18:00
  • Чт — до 20:00
  • Сб — до 16:45
  • Вс — выходной

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине стартует государственная программа "СвітлоДім", которая дает многоэтажкам от 100 до 300 тысяч гривен на автономное питание. Деньги можно потратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Программа должна сделать дома более устойчивыми к отключениям света и тепла.

Также Новини.LIVE писали, что в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V" переселенцы могут получить помощь на модернизацию своего жилья. Речь идет о работах, которые повышают безопасность и энергоэффективность домов и помогают людям обустроить нормальные условия для жизни. Программа действует в Одессе и Одесском районе.

Лилия Швец, редактор ленты новостей, Одесса
Лилия Швец
