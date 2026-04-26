В Одессе увеличивают адресную помощь: кто сможет получить деньги

Женщины читают документы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе решили повысить размер адресной денежной помощи для жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о поддержке людей с тяжелыми болезнями, дорогостоящим лечением и другими критическими ситуациями, когда самостоятельно справиться с расходами семья не может.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

На сколько вырастут адресные выплаты

По поручению заместителя городского головы Аллы Бех, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета должен подготовить изменения в положение о предоставлении адресной помощи уязвимым категориям населения. После принятия изменений размеры помощи планируют увеличить по нескольким направлениям:

офтальмологические операции — было 12 836 грн, станет 19 254 грн

онкологические заболевания — было 54 553 грн, станет 64 180 грн

хронические заболевания — было 38 508 грн, станет 44 926 грн.

Что такое адресная помощь

Адресная помощь — это единовременная или целевая финансовая поддержка людям, которые оказались в трудном положении. Обычно ее предоставляют на лечение, операции, реабилитацию, приобретение необходимых лекарств или в других исключительных случаях. Такие выплаты не являются автоматическими. Каждое обращение рассматривают отдельно с учетом обстоятельств семьи, доходов и подтверждающих документов.

Кто может обратиться за адресной помощью

Обычно право на такую помощь имеют:

малообеспеченные жители города

люди с инвалидностью

пенсионеры в затруднительном положении

тяжелобольные граждане

семьи с детьми, которые попали в кризисную ситуацию

люди, которые нуждаются в дорогостоящем лечении или операции

Какие документы могут понадобиться для помощи

В зависимости от ситуации у заявителя могут попросить:

паспорт и идентификационный код

справку о регистрации места проживания в Одессе

заявление на получение помощи

справки о доходах семьи

медицинские заключения, эпикриз, направление врача

счета или смету на лечение/операцию

документы об инвалидности или статусе льготника (при наличии)

Окончательный перечень определяют в соцслужбе после обращения.

Куда обращаться для получения адресной помощи

Подать заявление можно через Центры предоставления интегрированных социальных услуг в Одессе или в районные управления соцзащиты города.

Адреса ЦПАУ в Одессе

Адреса ЦПАУ Одесского городского совета, куда можно обратиться за админуслугами в Одессе:

Центр предоставления административных услуг — ул. Косовская, 2Д

Центр предоставления административных услуг — ул. Дальницкая, 2

Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета — просп. Князя Владимира Великого, 106

Отдел государственных административных услуг в Киевском районе — ул. Академика Королева, 9

Отдел государственных административных услуг в Малиновском районе — ул. Евгения Танцюры, 22

Большинство отделений работает:

Пн, Вт, Ср, Пт — 09:00-18:00

Чт — до 20:00

Сб — до 16:45

Вс — выходной

