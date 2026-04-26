В Одессе увеличивают адресную помощь: кто сможет получить деньги
В Одессе решили повысить размер адресной денежной помощи для жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о поддержке людей с тяжелыми болезнями, дорогостоящим лечением и другими критическими ситуациями, когда самостоятельно справиться с расходами семья не может.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.
На сколько вырастут адресные выплаты
По поручению заместителя городского головы Аллы Бех, Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета должен подготовить изменения в положение о предоставлении адресной помощи уязвимым категориям населения. После принятия изменений размеры помощи планируют увеличить по нескольким направлениям:
- офтальмологические операции — было 12 836 грн, станет 19 254 грн
- онкологические заболевания — было 54 553 грн, станет 64 180 грн
- хронические заболевания — было 38 508 грн, станет 44 926 грн.
Что такое адресная помощь
Адресная помощь — это единовременная или целевая финансовая поддержка людям, которые оказались в трудном положении. Обычно ее предоставляют на лечение, операции, реабилитацию, приобретение необходимых лекарств или в других исключительных случаях. Такие выплаты не являются автоматическими. Каждое обращение рассматривают отдельно с учетом обстоятельств семьи, доходов и подтверждающих документов.
Кто может обратиться за адресной помощью
Обычно право на такую помощь имеют:
- малообеспеченные жители города
- люди с инвалидностью
- пенсионеры в затруднительном положении
- тяжелобольные граждане
- семьи с детьми, которые попали в кризисную ситуацию
- люди, которые нуждаются в дорогостоящем лечении или операции
Какие документы могут понадобиться для помощи
В зависимости от ситуации у заявителя могут попросить:
- паспорт и идентификационный код
- справку о регистрации места проживания в Одессе
- заявление на получение помощи
- справки о доходах семьи
- медицинские заключения, эпикриз, направление врача
- счета или смету на лечение/операцию
- документы об инвалидности или статусе льготника (при наличии)
Окончательный перечень определяют в соцслужбе после обращения.
Куда обращаться для получения адресной помощи
Подать заявление можно через Центры предоставления интегрированных социальных услуг в Одессе или в районные управления соцзащиты города.
Адреса ЦПАУ в Одессе
Адреса ЦПАУ Одесского городского совета, куда можно обратиться за админуслугами в Одессе:
- Центр предоставления административных услуг — ул. Косовская, 2Д
- Центр предоставления административных услуг — ул. Дальницкая, 2
- Центр предоставления административных услуг Одесского городского совета — просп. Князя Владимира Великого, 106
- Отдел государственных административных услуг в Киевском районе — ул. Академика Королева, 9
- Отдел государственных административных услуг в Малиновском районе — ул. Евгения Танцюры, 22
Большинство отделений работает:
- Пн, Вт, Ср, Пт — 09:00-18:00
- Чт — до 20:00
- Сб — до 16:45
- Вс — выходной
