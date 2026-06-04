Український морський коридор: порти Одещини встановили рекорд

Робота морського порту. Фото: скриншот з відео

Український морський коридор продовжує забезпечувати роботу портів та експорт продукції навіть під час війни. Від початку його роботи через порти Великої Одеси вже перевалили 200 мільйонів тонн вантажів. Значну частину цього обсягу становить аграрна продукція. Українські товари завдяки коридору надходять до десятків країн світу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Рекордний обсяг

Із серпня 2023 року через Український морський коридор порти Великої Одеси перевалили 200 мільйонів тонн вантажів. Понад 117,7 мільйона тонн із цього обсягу становила продукція українських аграріїв. Попри постійні російські атаки на портову інфраструктуру, морська логістика продовжує працювати. Це дозволяє українським виробникам зберігати експортні можливості та підтримувати економіку країни.

Світові поставки

Через Український морський коридор експорт здійснюється до 56 країн світу. Завдяки цьому Україна продовжує постачати продукцію на міжнародні ринки та підтримувати стабільність глобальних продовольчих ланцюгів.

Робота коридору також допомагає зберігати безперервність морських перевезень, що залишається важливим фактором для української економіки в умовах війни.

Читайте також:

Удар по портах

Робота морського коридору триває попри постійні російські атаки на логістичну та портову інфраструктуру. Лише у квітні цього року було зафіксовано понад 500 атак безпілотниками, а порти перебували під обстрілами фактично через день.

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано 935 об'єктів портової інфраструктури. Також постраждало 191 цивільне судно, а поранення отримали 255 людей.

Попри це Український морський коридор продовжує працювати та залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки країни, забезпечення експорту та внеску України у глобальну продовольчу безпеку.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі 18 травня російські окупанти дронами атакували одразу два цивільні судна. Кораблі прямували Українським морським коридором до портів Великої Одеси. На одному з них екіпаж був громадянами Китаю.

Також Новини.LIVE писали, що Україна продовжує зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні та розвивати можливості Військово-Морських сил. Особливу увагу приділяють захисту морських шляхів, портів і південних рубежів держави. Також серед пріоритетів — розвиток безпілотних систем та посилення оборони від нових загроз на морі.