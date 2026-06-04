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Главная Одесса Украинский морской коридор: порты Одесчины установили рекорд

Украинский морской коридор: порты Одесчины установили рекорд

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 11:10
Украинский морской коридор: порты Одесчиныустановили рекорд
Работа морского порта. Фото: скриншот из видео

Украинский морской коридор продолжает обеспечивать работу портов и экспорт продукции даже во время войны. С начала его работы через порты Большой Одессы уже перевалили 200 миллионов тонн грузов. Значительную часть этого объема составляет аграрная продукция. Украинские товары благодаря коридору поступают в десятки стран мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Рекордный объем

С августа 2023 года через Украинский морской коридор порты Большой Одессы перевалили 200 миллионов тонн грузов. Более 117,7 миллиона тонн из этого объема составила продукция украинских аграриев. Несмотря на постоянные российские атаки на портовую инфраструктуру, морская логистика продолжает работать. Это позволяет украинским производителям сохранять экспортные возможности и поддерживать экономику страны.

Мировые поставки

Через Украинский морской коридор экспорт осуществляется в 56 стран мира. Благодаря этому Украина продолжает поставлять продукцию на международные рынки и поддерживать стабильность глобальных продовольственных цепей.

Работа коридора также помогает сохранять непрерывность морских перевозок, что остается важным фактором для украинской экономики в условиях войны.

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Удар по портам

Работа морского коридора продолжается несмотря на постоянные российские атаки на логистическую и портовую инфраструктуру. Только в апреле этого года было зафиксировано более 500 атак беспилотниками, а порты находились под обстрелами фактически через день.

С начала полномасштабного вторжения повреждено или частично разрушено 935 объектов портовой инфраструктуры. Также пострадало 191 гражданское судно, а ранения получили 255 человек.

Несмотря на это Украинский морской коридор продолжает работать и остается одним из ключевых инструментов поддержки экономики страны, обеспечения экспорта и вклада Украины в глобальную продовольственную безопасность.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью 18 мая российские оккупанты дронами атаковали сразу два гражданских судна. Корабли направлялись по Украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы. На одном из них экипаж был гражданами Китая.

Также Новини.LIVE писали, что Украина продолжает укреплять безопасность в Черноморском регионе и развивать возможности Военно-Морских сил. Особое внимание уделяют защите морских путей, портов и южных рубежей государства. Также среди приоритетов — развитие беспилотных систем и усиление обороны от новых угроз на море.

Одесский порт экспорт зерна морской порт
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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