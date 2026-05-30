Сирський в Одесі: інспекція Військово-морських сил ЗСУ

Сирський в Одесі. Фото: Сирський/Telegram

Україна продовжує зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні та розвивати можливості Військово-Морських сил. Особливу увагу приділяють захисту морських шляхів, портів і південних рубежів держави. Також серед пріоритетів — розвиток безпілотних систем та посилення оборони від нових загроз на морі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Обстановка на морі

Під час робочої поїздки до Одеси головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з керівництвом та офіцерами Військово-Морських Сил України. За його словами, Чорноморська операційна зона залишається одним із напрямків, де Сили оборони України руйнують плани противника та проводять власні активні дії. Присутність російського флоту в Чорному та Азовському морях, зазначив Сирський, практично нівельована.

Головнокомандувач заслухав доповіді командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи та інших посадових осіб щодо ситуації в Чорноморській операційній зоні, а також зміцнення безпеки морських шляхів і портів.

Розвиток ударних сил

Разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим Сирський відвідав підрозділи ударних сил ВМС. Зокрема, берегові протикорабельні ракетні комплекси "Нептун", а також підрозділи оборони портів і морських комунікацій, корабельно-катерний склад, сили протиповітряної та протикатерної оборони.

На місці він провів нараду щодо оборони України з моря та ознайомився з результатами й подальшими кроками розвитку надводних сил, морських безекіпажних комплексів і безпілотних авіаційних систем.

Нові завдання

За словами Сирського, роль безпілотних і безекіпажних систем стає вирішальною в усіх доменах, зокрема й на морі. Тому одним із завдань є масштабування виробництва, швидке впровадження нових рішень і дії на випередження. Також планується посилення бойових спроможностей корабельно-катерного складу для протидії морським і повітряним дронам противника.

Окремим напрямком роботи є створення Інтегрованої системи морської обізнаності, яка має об'єднати всі сенсори міністерств і відомств України, що працюють на морі. Частина таких рішень уже реалізовується на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.

"За результатами спільних заходів віддав необхідні розпорядження для подальших дій. Дякую кожному військовому моряку, який наближає нашу перемогу та тримає море під українським прапором", — йдеться у повідомленні Сирського.

Ракети "Нептун"

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що деякі типи ракет можуть використовуватися для виконання завдань, для яких вони спочатку не створювалися. Як приклад він навів український ракетний комплекс "Нептун", який має кілька модифікацій, а також російські ракети, що застосовуються не лише проти морських цілей.

За його словами, ще на початку повномасштабної війни Росія почала використовувати комплекси С-300 для ударів по містах. Водночас ракети, розроблені для ураження кораблів, під час атак по наземних цілях можуть втрачати точність через особливості систем наведення. Саме тому під час таких ударів нерідко фіксуються влучання по цивільних об'єктах і житлових районах.

Як повідомляли Новини.LIVE, регіональна безпека у Чорному морі зазнає глибоких змін на тлі повномасштабної війни та трансформації світового порядку. Посилюється конкуренція між глобальними та регіональними гравцями, що впливає на політичні, економічні та військові процеси. Стара архітектура безпеки поступово втрачає ефективність і не відповідає новим загрозам.

Також Новини.LIVE писали, що під час атаки російських безпілотників у Чорному морі постраждав турецький суховантаж ANT, який ішов під прапором Вануату з порту в Одеській області. Двох поранених моряків евакуювали катери Військово-Морських Сил ЗСУ, а пожежу на борту судна спільно загасили військові та рятувальники.