Главная Одесса Сырский в Одессе: инспекция Военно-морских сил ВСУ

Дата публикации 30 мая 2026 16:46
Сырский в Одессе. Фото: Сырский/Telegram

Украина продолжает укреплять безопасность в Черноморском регионе и развивать возможности Военно-Морских сил. Особое внимание уделяется защите морских путей, портов и южных рубежей государства. Также среди приоритетов - развитие беспилотных систем и усиление обороны от новых угроз на море.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Обстановка на море

Во время рабочей поездки в Одессу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с руководством и офицерами Военно-Морских Сил Украины. По его словам, Черноморская операционная зона остается одним из направлений, где Силы обороны Украины разрушают планы противника и проводят собственные активные действия. Присутствие российского флота в Черном и Азовском морях, отметил Сырский, практически нивелировано.

Главнокомандующий заслушал доклады командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы и других должностных лиц по ситуации в Черноморской операционной зоне, а также укреплению безопасности морских путей и портов.

Развитие ударных сил

Вместе с начальником Генерального штаба ВСУ Андреем Гнатовым Сирский посетил подразделения ударных сил ВМС. В частности, береговые противокорабельные ракетные комплексы "Нептун", а также подразделения обороны портов и морских коммуникаций, корабельно-катерный состав, силы противовоздушной и противокатерной обороны.

На месте он провел совещание по обороне Украины с моря и ознакомился с результатами и дальнейшими шагами развития надводных сил, морских безэкипажных комплексов и беспилотных авиационных систем.

Новые задачи

По словам Сырского, роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах, в том числе и на море. Поэтому одной из задач является масштабирование производства, быстрое внедрение новых решений и действия на опережение. Также планируется усиление боевых возможностей корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам противника.

Отдельным направлением работы является создание Интегрированной системы морской осведомленности, которая должна объединить все сенсоры министерств и ведомств Украины, работающих на море. Часть таких решений уже реализуется на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

"По результатам совместных мероприятий отдал необходимые распоряжения для дальнейших действий. Спасибо каждому военному моряку, который приближает нашу победу и держит море под украинским флагом", — говорится в сообщении Сирского.

Ракеты "Нептун"

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что некоторые типы ракет могут использоваться для выполнения задач, для которых они изначально не создавались. В качестве примера он привел украинский ракетный комплекс "Нептун", который имеет несколько модификаций, а также российские ракеты, применяемые не только против морских целей.

По его словам, еще в начале полномасштабной войны Россия начала использовать комплексы С-300 для ударов по городам. В то же время ракеты, разработанные для поражения кораблей, во время атак по наземным целям могут терять точность из-за особенностей систем наведения. Именно поэтому во время таких ударов нередко фиксируются попадания по гражданским объектам и жилым районам.

Как сообщали Новини.LIVE, региональная безопасность в Черном море претерпевает глубокие изменения на фоне полномасштабной войны и трансформации мирового порядка. Усиливается конкуренция между глобальными и региональными игроками, что влияет на политические, экономические и военные процессы. Старая архитектура безопасности постепенно теряет эффективность и не отвечает новым угрозам.

Также Новини.LIVE писали, что во время атаки российских беспилотников в Черном море пострадал турецкий сухогруз ANT, который шел под флагом Вануату из порта в Одесской области. Двух раненых моряков эвакуировали катера Военно-Морских Сил ВСУ, а пожар на борту судна совместно потушили военные и спасатели.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
