Нова стратегія оборони Одеси: захист неба та портів

Головнокомандувач під час візиту. Фото: Олександр Сирський/Facebook

Південні регіони України щодня потерпають від повітряних ударів та масованих нальотів ворожих безпілотників. Російські війська цілеспрямовано б’ють по приморських містах, руйнуючи портову інфраструктуру та логістичні центри. У цих надскладних умовах військові змушені швидко адаптувати систему протиповітряної оборони, щоб закрити небо над стратегічно важливими об'єктами. Задля порятунку економіки та життів людей на півдні впроваджують нові тактичні рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Полювання на дрони

Зараз особливу увагу приділяють роботі мобільних вогневих груп та тактичних груп перехоплення. Ворог постійно змінює тактику, комбінуючи ракетні удари з нальотами безпілотників, тому захист неба має діяти максимально гнучко. За словами Сирського, головна мета оновленого підходу — об’єднати всі малі протиповітряні підрозділи в єдину мережу, яка здатна миттєво обмінюватися інформацією. Це дозволить перехоплювати ворожі цілі ще на підльоті до житлових кварталів та стратегічних об'єктів.

Порятунок для портів

Постійні удари по українських зернових терміналах та морській логістиці мають чітку мету — повністю зупинити роботу морського коридору. Ворог намагається підірвати економіку країни та заблокувати судноплавство у Чорноморському регіоні.

"Противник продовжує цілеспрямовані атаки по портовій інфраструктурі півдня України — портах, зернових терміналах, об’єктах морської логістики та іншій цивільній інфраструктурі. Мета ворога — зірвати роботу морського коридору, завдати удару по економіці держави та створити додаткові загрози безпеці у Чорноморському регіоні. Наше завдання — не допустити реалізації цих планів", — зазначив Сирський.

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Технології проти дефіциту

Головна складність полягає в тому, що захищати небо доводиться в умовах серйозного браку сучасних зенітних комплексів та ракет до них. Через цей дефіцит наявну зброю на південному напрямку починають використовувати максимально раціонально. Зараз робиться ставка на швидке впровадження нових технологічних рішень для виявлення повітряних цілей на ранніх етапах. Водночас триває постійна робота з міжнародними партнерами, щоб якнайшвидше залучити додаткові системи ППО та боєприпаси для прикриття міст.

"За результатами роботи віддав необхідні розпорядження щодо вдосконалення системи управління ППО, розвитку засобів виявлення повітряних цілей, розширення застосування тактичних груп перехоплення та прискорення впровадження нових технологічних рішень для протидії масованим повітряним атакам противника", — повідомив Головнокомандувач.

Зміцнення суходолу

Паралельно із захистом неба на Одещині триває планове будівництво нових оборонних споруд за багатоешелонним планом. Військові інженери та цивільні фахівці працюють злагоджено, щоб максимально убезпечити регіон одразу з кількох стратегічних напрямків. Сили територіальної оборони вже звели низку об'єктів, забезпечуючи комплексну охорону області на суходолі, у повітрі та з боку Чорного моря.

Цей процес є повсякденною та плановою роботою армії, яка повністю контролює ситуацію і прораховує всі можливі ризики. Точні деталі створення кругової системи безпеки Одеси та області залишаються в суворій таємниці, проте вжиті заходи вже руйнують агресивні плани ворога. Наразі Російська Федерація не спроможна проводити великі десантні операції через відсутність необхідних морських та повітряних компонентів. Ретельна підготовка українських сил та зміцнення оборонних рубежів дозволяють впевнено контролювати обстановку і гарантувати стабільний захист усього прибережного регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує зміцнювати безпеку в Чорноморському регіоні та розвивати можливості Військово-Морських сил. Особливу увагу приділяють захисту морських шляхів, портів і південних рубежів держави. Також серед пріоритетів — розвиток безпілотних систем та посилення оборони від нових загроз на морі.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі продовжують укріплювати оборонні рубежі через постійну загрозу з боку Росії. Навколо міста зводять фортифікації, облаштовують бліндажі, встановлюють "зуби дракона" та інші захисні споруди. Наразі ризик морського десанту мінімальний, однак Україна все одно готується до будь-яких дій ворога.