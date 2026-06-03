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Главная Одесса Новая стратегия обороны Одессы: защита неба и портов

Новая стратегия обороны Одессы: защита неба и портов

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 12:52
Новая стратегия обороны Одессы: защита неба и портов
Главнокомандующий во время визита. Фото: Александр Сырский/Facebook

Южные регионы Украины ежедневно страдают от воздушных ударов и массированных налетов вражеских беспилотников. Российские войска целенаправленно бьют по приморским городам, разрушая портовую инфраструктуру и логистические центры. В этих сверхсложных условиях военные вынуждены быстро адаптировать систему противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо над стратегически важными объектами. Для спасения экономики и жизней людей на юге внедряют новые тактические решения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Охота на дроны

Сейчас особое внимание уделяют работе мобильных огневых групп и тактических групп перехвата. Враг постоянно меняет тактику, комбинируя ракетные удары с налетами беспилотников, поэтому защита неба должна действовать максимально гибко. По словам Сырского, главная цель обновленного подхода — объединить все малые противовоздушные подразделения в единую сеть, которая способна мгновенно обмениваться информацией. Это позволит перехватывать вражеские цели еще на подлете к жилым кварталам и стратегическим объектам.

Спасение для портов

Постоянные удары по украинским зерновым терминалам и морской логистике имеют четкую цель — полностью остановить работу морского коридора. Враг пытается подорвать экономику страны и заблокировать судоходство в Черноморском регионе.

"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины — портах, зерновых терминалах, объектах морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага — сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе. Наша задача — не допустить реализации этих планов", — отметил Сырский.

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Технологии против дефицита

Главная сложность заключается в том, что защищать небо приходится в условиях серьезной нехватки современных зенитных комплексов и ракет к ним. Из-за этого дефицита имеющееся оружие на южном направлении начинают использовать максимально рационально. Сейчас делается ставка на быстрое внедрение новых технологических решений для выявления воздушных целей на ранних этапах. В то же время продолжается постоянная работа с международными партнерами, чтобы как можно быстрее привлечь дополнительные системы ПВО и боеприпасы для прикрытия городов.

"По результатам работы отдал необходимые распоряжения по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологических решений для противодействия массированным воздушным атакам противника", — сообщил Главнокомандующий.

Укрепление суши

Параллельно с защитой неба в Одесской области продолжается плановое строительство новых оборонительных сооружений по многоэшелонному плану. Военные инженеры и гражданские специалисты работают слаженно, чтобы максимально обезопасить регион сразу с нескольких стратегических направлений. Силы территориальной обороны уже возвели ряд объектов, обеспечивая комплексную охрану области на суше, в воздухе и со стороны Черного моря.

Этот процесс является повседневной и плановой работой армии, которая полностью контролирует ситуацию и просчитывает все возможные риски. Точные детали создания круговой системы безопасности Одессы и области остаются в строгой тайне, однако принятые меры уже разрушают агрессивные планы врага. Сейчас Российская Федерация не способна проводить крупные десантные операции из-за отсутствия необходимых морских и воздушных компонентов. Тщательная подготовка украинских сил и укрепление оборонительных рубежей позволяют уверенно контролировать обстановку и гарантировать стабильную защиту всего прибрежного региона.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает укреплять безопасность в Черноморском регионе и развивать возможности Военно-Морских сил. Особое внимание уделяется защите морских путей, портов и южных рубежей государства. Также среди приоритетов — развитие беспилотных систем и усиление обороны от новых угроз на море.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе продолжают укреплять оборонительные рубежи из-за постоянной угрозы со стороны России. Вокруг города возводят фортификации, обустраивают блиндажи, устанавливают "зубы дракона" и другие защитные сооружения. Сейчас риск морского десанта минимален, однако Украина все равно готовится к любым действиям врага.

Одесса Александр Сырский защита
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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