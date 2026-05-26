В Одесі виставили на продаж підприємство з флотом та технікою

Будівля, яку продають.

В Одесі на приватизаційний аукціон виставили велике державне геологічне підприємство. Разом із будівлями та технікою новий власник отримає наукові судна, бурові установки й десятки одиниць обладнання. Але є й проблеми — мільйонні борги та частково затоплені судна. Торги мають відбутися вже наприкінці травня.

Старт аукціону

Фонд держмайна оголосив продаж єдиного майнового комплексу ДП "Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство". Онлайн-аукціон проведуть 29 травня у системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна об’єкта — понад 34,3 мільйона гривень без ПДВ. Подати заявки для участі можна до вечора 28 травня.

Що продають

До складу лота входять виробничі бази в Одесі, Білгороді-Дністровському та Бурлачій Балці. Загалом підприємство має 43 об’єкти нерухомості — це склади, адміністративні та виробничі будівлі площею понад 7,5 тисячі квадратних метрів. Також у продаж включили чотири земельні ділянки площею понад 4 гектари.

Флот і техніка

Разом із підприємством новий власник отримає 30 одиниць транспорту та спецтехніки. Серед них — бурові установки, вантажні платформи, мікроавтобуси, напівпричепи та пересувні будинки. Окремо в переліку вказані чотири плавзасоби: три науково-дослідницькі судна та транспортний понтон. На балансі також є сотні одиниць спеціалізованого обладнання — навігаційна техніка, насоси, радіообладнання та підводні системи.

Мільйонні борги

Разом із активами покупець отримає і проблеми підприємства. За даними Фонду держмайна, кредиторська заборгованість перевищує 23 мільйони гривень. Крім того, два судна нині перебувають фактично у затопленому стані.

Умови продажу

Новий власник повинен протягом шести місяців погасити борги із зарплат та перед бюджетом. Також умовами приватизації передбачено збереження робочих місць — працівників не можна звільняти. Основна база підприємства розташована на вулиці Інглезі в Одесі. У Фонді держмайна називають цю локацію вигідною через зручну логістику та виїзд на головні транспортні артерії міста.

