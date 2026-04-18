Головна Одеса В Одесі шукають підрядника для вакцинації каштанів від молі

В Одесі шукають підрядника для вакцинації каштанів від молі

Дата публікації: 18 квітня 2026 10:25
Жінка оброблює каштани від шкідників. Фото ілюстративне: ЖКС

В Одесі планують обробити тисячу каштанів від мінуючої молі та хвороб. На ці роботи комунальне підприємство "Міськзелентрест" готове витратити понад мільйон гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Деталі закупівлі

Комунальне підприємство Міськзелентрест оголосило тендер на обробку каштанів від шкідників і захворювань. Йдеться про комплексний захист дерев від мінуючої молі та супутніх бактеріальних інфекцій.

Очікувана вартість робіт становить 1 075 000 гривень з ПДВ. Закупівля передбачає обробку 1000 дерев у кілька етапів протягом весни та літа 2026 року.

Обробка каштанів в Одесі

Обробку планують проводити у чотири періоди:

Читайте також:
  • з 27 квітня по 6 травня
  • з 20 травня по 30 травня
  • з 15 червня по 25 червня
  • з 10 липня по 20 липня

Точні дати можуть змінюватися залежно від погодних умов. Роботи проведуть у різних районах міста. Найбільше дерев оброблять у Парку Перемоги — 250 каштанів. Також обробка запланована на:

  • Приморському бульварі — 140 дерев
  • вулиці Разумовській — 180
  • вулиці Академіка Корольова — 180
  • Люстдорфській дорозі — 175
  • бульварі Військово-Морських Сил — 75

Навіщо оброблювати каштани

Таку обробку каштанів в Одесі проводять щороку. Вона спрямована на боротьбу з каштановою мінуючою міллю — шкідником, який уражає листя дерев, через що воно передчасно жовтіє і опадає. Через регулярні ураження каштани слабшають, тому місто змушене проводити сезонні обробки, щоб зберегти зелені насадження.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Міськзелентрест" оголосило тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень. У технічному завданні перелічено понад два десятки видів декоративних рослин. Серед них різні сорти бегонії, канни, колеуса, петунії, пеларгонії та хризантеми.

Також Новини.LIVE писали, що у місті з’явилися перші квіти магнолії. Вони вже розпустилися біля Інституту імені Філатова на Французькому бульварі. Саме там зараз найбільше охочих побачити весняне цвітіння. Дерева швидко стали однією з головних природних прикрас міста.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
