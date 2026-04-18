В Одесі шукають підрядника для вакцинації каштанів від молі

Жінка оброблює каштани від шкідників. Фото ілюстративне: ЖКС

В Одесі планують обробити тисячу каштанів від мінуючої молі та хвороб. На ці роботи комунальне підприємство "Міськзелентрест" готове витратити понад мільйон гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Деталі закупівлі

Комунальне підприємство Міськзелентрест оголосило тендер на обробку каштанів від шкідників і захворювань. Йдеться про комплексний захист дерев від мінуючої молі та супутніх бактеріальних інфекцій.

Очікувана вартість робіт становить 1 075 000 гривень з ПДВ. Закупівля передбачає обробку 1000 дерев у кілька етапів протягом весни та літа 2026 року.

Обробка каштанів в Одесі

Обробку планують проводити у чотири періоди:

з 27 квітня по 6 травня

з 20 травня по 30 травня

з 15 червня по 25 червня

з 10 липня по 20 липня

Точні дати можуть змінюватися залежно від погодних умов. Роботи проведуть у різних районах міста. Найбільше дерев оброблять у Парку Перемоги — 250 каштанів. Також обробка запланована на:

Приморському бульварі — 140 дерев

вулиці Разумовській — 180

вулиці Академіка Корольова — 180

Люстдорфській дорозі — 175

бульварі Військово-Морських Сил — 75

Навіщо оброблювати каштани

Таку обробку каштанів в Одесі проводять щороку. Вона спрямована на боротьбу з каштановою мінуючою міллю — шкідником, який уражає листя дерев, через що воно передчасно жовтіє і опадає. Через регулярні ураження каштани слабшають, тому місто змушене проводити сезонні обробки, щоб зберегти зелені насадження.

