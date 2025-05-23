В Одесі почали запеклу боротьбу із каштановою міллю - чим вона небезпечна

Фахівець Міськзелентресту. Фото: міськрада

Аби врятувати одеські каштани від мінуючої молі, в місті знову розпочали вакцинацію дерев. Таке лікування є недешевим, однак, якщо цього не зробити, шкідник може залишити зелені насадження без листя вже в середині літа.

Про це повідомляє одеська мерія.

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Боротьба з міллю

Найбільш ефективним способом боротьби з каштановою мінуючою міллю є введення спеціальних ін’єкцій в стовбури. Такі препарати вбивають не тільки цього шкідника, але й інших комах та захворювання, які паразитують на деревах.

"Такий метод боротьби є безпечним для людей і тварин", — зауважують у повідомленні міськради.

Ін'єкція не є дешевою. Вартість рятування одного каштана коливається від 55 до 85 доларів, залежно від товщини його стовбура.

Обробка дерев. Фото: міськрада

Введення ін'єкцій. Фото: міськрада

Чим небезпечна мінуюча міль

Мінуюча міль — один із головних небезпечних шкідників каштана кінського. Її гусениці живляться соком та тканинами листя, що призводить до їхнього засихання та може викликати загибель дерева. Крім того, ця комаха є переносником багатьох вірусних інфекцій, що сприяє зараженню зелених насаджень іншими хворобами.

Каштанова мінуюча міль. Фото: БіоХімТех

Гусениця молі. Фото: БіоХімТех

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