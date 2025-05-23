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Минирующая моль снова наступает — в Одессе вакцинируют каштаны

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Дата публикации 23 мая 2025 11:41
В Одессе начали ожесточенную борьбу с каштановой молью - чем она опасна
Специалист Горзелентреста. Фото: горсовет

Чтобы спасти одесские каштаны от минирующей моли, в городе снова начали вакцинацию деревьев. Такое лечение является не дешевым, однако если этого не сделать, вредитель может оставить зеленые насаждения без листьев уже в середине лета.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Борьба с молью

Наиболее эффективным способом борьбы с каштановой минирующей молью является введение специальных инъекций в стволы. Такие препараты убивают не только этого вредителя, но и других насекомых, а также заболевания, которые паразитируют на деревьях.

"Такой метод борьбы является безопасным для людей и животных", — отмечают в сообщении горсовета.

Инъекция является не дешевой. Стоимость спасения одного каштана колеблется от 55 до 85 долларов, в зависимости от толщины его ствола.

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Обработка деревьев. Фото: горсовет
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Введение инъекций. Фото: горсовет

Чем опасна минирующая моль

Минирующая моль — один из главных опасных вредителей каштана конского. Ее гусеницы питаются соком и тканями листьев, что приводит к их засыханию и может вызвать гибель дерева. Кроме того, это насекомое является переносчиком многих вирусных инфекций, что способствует заражению зеленых насаждений другими болезнями.

Каштанова мінуюча міль Cameraria ohridella - БіоХімТех
Каштановая минирующая моль. Фото: БиоХимТех
Каштанова мінуюча міль Cameraria ohridella - БіоХімТех
Гусеница моли. Фото: БиоХимТех

Напомним, недавно мы писали о том, как спасти яблоню от диких муравьев. А также о том, как правильно ухаживать за абрикосами.

Одесса растения насекомые Новости Одессы вредители
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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