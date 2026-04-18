В Одессе ищут подрядчика для вакцинации каштанов от моли

Женщина обрабатывает каштаны от вредителей.

В Одессе планируют обработать тысячу каштанов от минирующей моли и болезней. На эти работы коммунальное предприятие "Горзелентрест" готово потратить более миллиона гривен.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.

Объявление о тендере.

Детали закупки

Коммунальное предприятие Горзелентрест объявило тендер на обработку каштанов от вредителей и заболеваний. Речь идет о комплексной защите деревьев от минирующей моли и сопутствующих бактериальных инфекций.

Ожидаемая стоимость работ составляет 1 075 000 гривен с НДС. Закупка предусматривает обработку 1000 деревьев в несколько этапов в течение весны и лета 2026 года.

Обработка каштанов в Одессе

Обработку планируют проводить в четыре периода:

Читайте также:

с 27 апреля по 6 мая

с 20 мая по 30 мая

с 15 июня по 25 июня

с 10 июля по 20 июля

Точные даты могут меняться в зависимости от погодных условий. Работы проведут в разных районах города. Больше всего деревьев обработают в Парке Победы — 250 каштанов. Также обработка запланирована на:

Приморском бульваре — 140 деревьев

улице Разумовской — 180

улице Академика Королева — 180

Люстдорфской дороге — 175

бульваре Военно-Морских Сил — 75

Зачем обрабатывать каштаны

Такую обработку каштанов в Одессе проводят каждый год. Она направлена на борьбу с каштановой минирующей молью - вредителем, который поражает листья деревьев, из-за чего они преждевременно желтеют и опадают. Из-за регулярных поражений каштаны ослабевают, поэтому город вынужден проводить сезонные обработки, чтобы сохранить зеленые насаждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Горзелентрест" объявило тендер на закупку крупной партии цветов для клумб и зеленых зон. Ожидаемая стоимость составляет более 800 тысяч гривен. В техническом задании перечислено более двух десятков видов декоративных растений. Среди них различные сорта бегонии, канны, колеуса, петунии, пеларгонии и хризантемы.

Также Новини.LIVE писали, что в городе появились первые цветы магнолии. Они уже распустились возле Института имени Филатова на Французском бульваре. Именно там сейчас больше всего желающих увидеть весеннее цветение. Деревья быстро стали одним из главных природных украшений города.