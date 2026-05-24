Головна Одеса В Одесі перерахують дерева та кущі: вартість інвентарізації

В Одесі перерахують дерева та кущі: вартість інвентарізації

Дата публікації: 24 травня 2026 13:30
Дерева в Одесі. Фото ілюстративне: ЖКС Одеси

В Одесі оголосили тендер на масштабну інвентаризацію зелених насаджень у Київському районі. На роботи з міського бюджету планують витратити понад 2,2 мільйона гривень. Під перевірку потраплять сотні ділянок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на портал електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Тендер на інвентарізацію дерев

Закупівлю оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Очікувана вартість робіт становить 2 мільйони 236 тисяч гривень. Фінансування передбачене з міського бюджету.

Згідно з правилами закупівлі, підрядник має провести облік дерев і кущів, визначити їхній стан, зафіксувати аварійні насадження та оновити документацію. Також зелені насадження повинні бути нанесені на схеми та карти відповідно до державних норм утримання зелених зон.

Де рахуватимуть дерева

У документації тендеру перелічені сотні ділянок по всьому Київському району. Серед них — Фонтанська дорога, Люстдорфська дорога, проспект Небесної Сотні, вулиці Академіка Корольова, Інглезі, Варненська, Левітана, Костанді, Дача Ковалевського та десятки інших вулиць, провулків і внутрішньоквартальних територій.

Частина об’єктів охоплює великі транспортні магістралі та цілі житлові квартали. До переліку також входять зелені смуги вздовж доріг, схили, технічні території та інші насадження спеціального призначення.

Вакцинація каштанів в Одесі

Комунальне підприємство Міськзелентрест оголосило тендер на обробку каштанів від шкідників і захворювань. Йдеться про комплексний захист дерев від мінуючої молі та супутніх бактеріальних інфекцій. Очікувана вартість робіт становить 1 075 000 гривень з ПДВ. Закупівля передбачає обробку 1000 дерев у кілька етапів протягом весни та літа 2026 року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що "Міськзелентрест" оголосив тендер на закупівлю великої партії квітів для клумб і зелених зон. Очікувана вартість становить понад 800 тисяч гривень. У технічному завданні перелічено понад два десятки видів декоративних рослин. Серед них різні сорти бегонії, канни, колеуса, петунії, пеларгонії та хризантеми.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі знову погіршився стан ставка у парку Перемоги. Місцеві жителі помітили мутну воду неприродного коричневого кольору та неприємний запах. Ця проблема повторюється із року в рік

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
