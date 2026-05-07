Бруд і сморід у центрі Одеси: у парку Перемоги зацвіли ставки

В Одесі знову погіршився стан ставка у парку Перемоги. Місцеві жителі помітили мутну воду неприродного коричневого кольору та неприємний запах. Ця проблема повторюється із року в рік. Причина — відсутність належного догляду за штучною водоймою.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Забруднення ставка

Одеський парк Перемоги вже не вперше стикається з проблемами у ставку. Цього разу вода знову стала каламутною та має неприродній коричневий колір, а біля водойми з’явився різкий запах. При цьому сильної спеки, яка зазвичай пришвидшує розвиток бактерій та цвітіння води, зараз немає. Еколог пояснює, що причина значно глибша й накопичувалася роками. За словами Владислава Балінського, штучні водойми не можуть нормально існувати без постійного догляду. Особливо це стосується ставків із бетонними берегами та замкненою системою води.

"Такі штучні водойми потребують догляду. Це ж не природні умови, там немає природних берегів, усе забетоновано. Без догляду це нормальне явище, так буде", — пояснив еколог Владислав Балінський.

Як рятувати

Фахівець каже, що проблему можна стримувати, якщо регулярно оновлювати воду та підтримувати водойму в належному стані. За його словами, без циркуляції вода швидко застоюється, через що і з’являється неприємний запах. Також важливе регулярне очищення ставка, якого зараз, на думку еколога, бракує. Балінський зазначає, що в окремих випадках для очищення можуть використовувати спеціальні засоби. Але робити це потрібно обережно та у правильних дозах.

"Треба врегулювати доступ води, щоб вона оновлювалася. У крайньому випадку використовують спеціальні хімічні речовини для очищення. І взагалі за такими водоймами треба доглядати, бо якщо цього не робити — буде тільки гірше", — сказав Балінський.

Небезпека тваринам

У ставку парку Перемоги живе багато качок, черепах та інших водних мешканців. Еколог попереджає, що поганий стан води напряму впливає на них. Найбільше страждають організми, які живуть у воді постійно, адже вони першими реагують на нестачу кисню та забруднення. За словами Балінського, якщо ситуацію не контролювати, це може призвести навіть до масової загибелі мешканців водойми. Водночас правильно підібрані засоби для очищення не мають їм зашкодити.

"Так, звісно, це впливає на мешканців ставка. Особливо на гідробіонтів, і це може призвести до масової загибелі. А хімічні засоби не шкодять, якщо використовувати їх у невеликій кількості та правильно", — пояснив еколог.

Як повідомляли Новини.LIVE, війна в Чорному морі все сильніше впливає на морських тварин, особливо дельфінів. Вибухи, шум і забруднення порушують їхнє життя та орієнтацію у воді. Частина тварин гине або залишає звичні місця. Екологи говорять про довготривалі наслідки для всієї популяції.

Також Новини.LIVE писали, після обстрілу Чорноморська 26 квітня в морському порту пошкоджено інфраструктуру та зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн. Під час пожежі частина продукції потрапила в акваторію порту. На воді утворилася велика пляма, яку вже намагаються локалізувати. Служби працюють на місці та оцінюють наслідки.