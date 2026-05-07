Грязь и вонь в центре Одессы: в парке Победы зацвели пруды

Пруд в парке Победы.

В Одессе снова ухудшилось состояние пруда в парке Победы. Местные жители заметили мутную воду неестественного коричневого цвета и неприятный запах. Эта проблема повторяется из года в год. Причина — отсутствие надлежащего ухода за искусственным водоемом.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Загрязнение пруда

Одесский парк Победы уже не впервые сталкивается с проблемами в пруду. На этот раз вода снова стала мутной и имеет неестественный коричневый цвет, а возле водоема появился резкий запах. При этом сильной жары, которая обычно ускоряет развитие бактерий и цветение воды, сейчас нет. Эколог объясняет, что причина значительно глубже и накапливалась годами. По словам Владислава Балинского, искусственные водоемы не могут нормально существовать без постоянного ухода. Особенно это касается прудов с бетонными берегами и замкнутой системой воды.

"Такие искусственные водоемы нуждаются в уходе. Это же не естественные условия, там нет естественных берегов, все забетонировано. Без ухода это нормальное явление, так будет", — пояснил эколог Владислав Балинский.

Островок в пруду.

Цвет воды в пруду.

Как спасать

Специалист говорит, что проблему можно сдерживать, если регулярно обновлять воду и поддерживать водоем в надлежащем состоянии. По его словам, без циркуляции вода быстро застаивается, из-за чего и появляется неприятный запах. Также важна регулярная очистка пруда, которой сейчас, по мнению эколога, не хватает. Балинский отмечает, что в отдельных случаях для очистки могут использовать специальные средства. Но делать это нужно осторожно и в правильных дозах.

"Надо урегулировать доступ воды, чтобы она обновлялась. В крайнем случае используют специальные химические вещества для очистки. И вообще за такими водоемами надо ухаживать, потому что если этого не делать — будет только хуже", — сказал Балинский.

Состояние пруда в парке.

Загрязненная вода.

Опасность животным

В пруду парка Победы живет много уток, черепах и других водных обитателей. Эколог предупреждает, что плохое состояние воды напрямую влияет на них. Больше всего страдают организмы, которые живут в воде постоянно, ведь они первыми реагируют на недостаток кислорода и загрязнения. По словам Балинского, если ситуацию не контролировать, это может привести даже к массовой гибели жителей водоема. В то же время правильно подобранные средства для очистки не должны им навредить.

"Да, конечно, это влияет на жителей пруда. Особенно на гидробионтов, и это может привести к массовой гибели. А химические средства не вредят, если использовать их в небольшом количестве и правильно", — пояснил эколог.

Черепашка плавает в пруду.

