В Одессе пересчитают деревья и кусты: стоимость инвентаризации
В Одессе объявили тендер на масштабную инвентаризацию зеленых насаждений в Киевском районе. На работы из городского бюджета планируют потратить более 2,2 миллиона гривен. Под проверку попадут сотни участков.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на портал электронных закупок Prozorro.
Тендер на инвентаризацию деревьев
Закупку объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 2 миллиона 236 тысяч гривен. Финансирование предусмотрено из городского бюджета.
Согласно правилам закупки, подрядчик должен провести учет деревьев и кустов, определить их состояние, зафиксировать аварийные насаждения и обновить документацию. Также зеленые насаждения должны быть нанесены на схемы и карты в соответствии с государственными нормами содержания зеленых зон.
Где будут считать деревья
В документации тендера перечислены сотни участков по всему Киевскому району. Среди них — Фонтанская дорога, Люстдорфская дорога, проспект Небесной Сотни, улицы Академика Королева, Инглези, Варненская, Левитана, Костанди, Дача Ковалевского и десятки других улиц, переулков и внутриквартальных территорий.
Часть объектов охватывает крупные транспортные магистрали и целые жилые кварталы. В перечень также входят зеленые полосы вдоль дорог, склоны, технические территории и другие насаждения специального назначения.
Вакцинация каштанов в Одессе
Коммунальное предприятие Горзелентрест объявило тендер на обработку каштанов от вредителей и заболеваний. Речь идет о комплексной защите деревьев от минирующей моли и сопутствующих бактериальных инфекций. Ожидаемая стоимость работ составляет 1 075 000 гривен с НДС. Закупка предусматривает обработку 1000 деревьев в несколько этапов в течение весны и лета 2026 года.
