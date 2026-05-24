В Одессе пересчитают деревья и кусты: стоимость инвентаризации

В Одессе объявили тендер на масштабную инвентаризацию зеленых насаждений в Киевском районе. На работы из городского бюджета планируют потратить более 2,2 миллиона гривен. Под проверку попадут сотни участков.

Тендер на инвентаризацию деревьев

Закупку объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Ожидаемая стоимость работ составляет 2 миллиона 236 тысяч гривен. Финансирование предусмотрено из городского бюджета.

Согласно правилам закупки, подрядчик должен провести учет деревьев и кустов, определить их состояние, зафиксировать аварийные насаждения и обновить документацию. Также зеленые насаждения должны быть нанесены на схемы и карты в соответствии с государственными нормами содержания зеленых зон.

Где будут считать деревья

В документации тендера перечислены сотни участков по всему Киевскому району. Среди них — Фонтанская дорога, Люстдорфская дорога, проспект Небесной Сотни, улицы Академика Королева, Инглези, Варненская, Левитана, Костанди, Дача Ковалевского и десятки других улиц, переулков и внутриквартальных территорий.

Часть объектов охватывает крупные транспортные магистрали и целые жилые кварталы. В перечень также входят зеленые полосы вдоль дорог, склоны, технические территории и другие насаждения специального назначения.

Вакцинация каштанов в Одессе

