Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Для одеського зоопарку закуплять укриття: тендер на 10 мільйонів

Для одеського зоопарку закуплять укриття: тендер на 10 мільйонів

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 18:35
Для одеського зоопарку закуплять укриття: тендер на 10 мільйонів
Вхід в Одеський зоопарк. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку планують встановити два мобільні укриття. На це хочуть витратити 10 мільйонів гривень із міського бюджету. Тендер уже оголосили, а самі торги заплановані на 13 травня. Укриття мають захищати людей під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.

Укриття для відвідувачів

Одеський зоопарк оголосив закупівлю двох мобільних укриттів. Інформацію про тендер оприлюднили 5 травня в системі Prozorro. За планом, кожне укриття зможе вмістити до 50 людей і забезпечити короткостроковий захист — до 4 годин.

Йдеться про блок-модульні конструкції. Їх можна швидко перевезти та встановити без капітального будівництва. Це дозволяє оперативно облаштувати безпечні зони на території зоопарку.

Якими будуть конструкції

За технічними вимогами, укриття матимуть довжину до 15 метрів і ширину до 4,7 метра. Висота приміщень — не менше 2 метрів. Усередині облаштують основні зони для перебування людей і допоміжні приміщення, зокрема тамбури.

Читайте також:

Передбачено щонайменше два входи з різних боків. Вони мають бути захищені від ударної хвилі та уламків. Також укриття обладнають пандусами, місцями для сидіння та окремими зонами для маломобільних людей.

Умови, оснащення і терміни

У кожному укритті планують встановити вентиляцію, освітлення та електропостачання з можливістю підключення до генератора. Також передбачені розетки, біотуалет, умивальник і резервуар для технічної води об’ємом щонайменше 100 літрів. Окремо зазначено, що не менше 10% місць мають бути доступними для людей із обмеженою мобільністю. Самі укриття повинні бути виготовлені не раніше 2026 року, а гарантія має становити щонайменше три роки.

Закупівлю оцінили у 10 мільйонів гривень. Фінансування планують із міського бюджету.

Схожі тендери

В Одесі планують встановити мобільні укриття для об’єктів теплопостачання. На це передбачили понад 41,5 млн грн із міського бюджету. Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже оголосило тендер: планують закупити 13 модульних конструкцій різної місткості — від 5 до 50 людей. Найбільше укриттів розраховані на 50 осіб, також передбачені менші варіанти для 25, 20, 15 і 10 людей. Усі конструкції мають поставити до 30 червня 2026 року, вони повинні бути новими та з гарантією щонайменше три роки.

За умовами закупівлі, укриття мають доставити у повністю зібраному вигляді та одразу змонтувати на місці. Вони повинні бути готові до використання без додаткових робіт і відповідати технічним вимогам безпеки. Усередині передбачені сидіння, захисні двері, вентиляція, освітлення та електромережа з розетками. Оплату планують здійснити після постачання — протягом 30 календарних днів. Водночас тендер передбачає одного виконавця на всі 13 укриттів, що може обмежити конкуренцію серед учасників.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській міській військовій адміністрації розкритикували багаторічну бездіяльність щодо укриттів. Там заявили, що у місті досі є цілі житлові квартали, парки та прибережні зони, де люди залишаються без належного захисту під час тривог. Також у МВА відповіли депутатам, які лише тепер почали публічно обурюватися цією ситуацією.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса активно розширює мережу захисних споруд, щоб кожен мешканець міг швидко знайти безпечне місце під час тривоги. З початку року фахівці заактували десятки нових об’єктів у різних районах міста, більшість із яких підготували протягом останнього місяця. Наразі загальний перелік налічує вже понад дев’ятсот найпростіших укриттів та спеціальних сховищ цивільного захисту.

Одеса тендер укриття
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації