Для одеського зоопарку закуплять укриття: тендер на 10 мільйонів

В Одеському зоопарку планують встановити два мобільні укриття. На це хочуть витратити 10 мільйонів гривень із міського бюджету. Тендер уже оголосили, а самі торги заплановані на 13 травня. Укриття мають захищати людей під час повітряних тривог.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Prozorro.

Укриття для відвідувачів

Одеський зоопарк оголосив закупівлю двох мобільних укриттів. Інформацію про тендер оприлюднили 5 травня в системі Prozorro. За планом, кожне укриття зможе вмістити до 50 людей і забезпечити короткостроковий захист — до 4 годин.

Йдеться про блок-модульні конструкції. Їх можна швидко перевезти та встановити без капітального будівництва. Це дозволяє оперативно облаштувати безпечні зони на території зоопарку.

Якими будуть конструкції

За технічними вимогами, укриття матимуть довжину до 15 метрів і ширину до 4,7 метра. Висота приміщень — не менше 2 метрів. Усередині облаштують основні зони для перебування людей і допоміжні приміщення, зокрема тамбури.

Передбачено щонайменше два входи з різних боків. Вони мають бути захищені від ударної хвилі та уламків. Також укриття обладнають пандусами, місцями для сидіння та окремими зонами для маломобільних людей.

Умови, оснащення і терміни

У кожному укритті планують встановити вентиляцію, освітлення та електропостачання з можливістю підключення до генератора. Також передбачені розетки, біотуалет, умивальник і резервуар для технічної води об’ємом щонайменше 100 літрів. Окремо зазначено, що не менше 10% місць мають бути доступними для людей із обмеженою мобільністю. Самі укриття повинні бути виготовлені не раніше 2026 року, а гарантія має становити щонайменше три роки.

Закупівлю оцінили у 10 мільйонів гривень. Фінансування планують із міського бюджету.

Схожі тендери

В Одесі планують встановити мобільні укриття для об’єктів теплопостачання. На це передбачили понад 41,5 млн грн із міського бюджету. Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" вже оголосило тендер: планують закупити 13 модульних конструкцій різної місткості — від 5 до 50 людей. Найбільше укриттів розраховані на 50 осіб, також передбачені менші варіанти для 25, 20, 15 і 10 людей. Усі конструкції мають поставити до 30 червня 2026 року, вони повинні бути новими та з гарантією щонайменше три роки.

За умовами закупівлі, укриття мають доставити у повністю зібраному вигляді та одразу змонтувати на місці. Вони повинні бути готові до використання без додаткових робіт і відповідати технічним вимогам безпеки. Усередині передбачені сидіння, захисні двері, вентиляція, освітлення та електромережа з розетками. Оплату планують здійснити після постачання — протягом 30 календарних днів. Водночас тендер передбачає одного виконавця на всі 13 укриттів, що може обмежити конкуренцію серед учасників.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеській міській військовій адміністрації розкритикували багаторічну бездіяльність щодо укриттів. Там заявили, що у місті досі є цілі житлові квартали, парки та прибережні зони, де люди залишаються без належного захисту під час тривог. Також у МВА відповіли депутатам, які лише тепер почали публічно обурюватися цією ситуацією.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса активно розширює мережу захисних споруд, щоб кожен мешканець міг швидко знайти безпечне місце під час тривоги. З початку року фахівці заактували десятки нових об’єктів у різних районах міста, більшість із яких підготували протягом останнього місяця. Наразі загальний перелік налічує вже понад дев’ятсот найпростіших укриттів та спеціальних сховищ цивільного захисту.