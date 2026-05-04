Нові укриття в Одесі: де містянам перечекати атаку

Нове укриття в Одесі. Фото: скриншот з відео

Одеса активно розширює мережу захисних споруд, щоб кожен мешканець міг швидко знайти безпечне місце під час тривоги. З початку року фахівці заактували десятки нових об’єктів у різних районах міста, більшість із яких підготували протягом останнього місяця. Наразі загальний перелік налічує вже понад дев’ятсот найпростіших укриттів та спеціальних сховищ цивільного захисту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Нові укриття

Спеціальна комісія разом із представниками ДСНС постійно перевіряє нові приміщення на відповідність усім технічним нормам та вимогам. Особлива увага приділяється густонаселеним районам, де потреба у вільних місцях для захисту є найбільш критичною. Крім будівництва нових споруд, місто активно використовує потенціал уже наявних підвальних приміщень у житлових будинках та адміністративних будівлях. Такий комплексний підхід дозволяє суттєво збільшити кількість офіційних сховищ у найкоротші терміни.

"З початку року в місті введено 42 нових укриття, в тому числі протягом квітня — 24. Серед цих 24 укриттів — це споруди, які зроблені протягом останнього року управлінням капітального будівництва, а також ті укриття, які ми відкрили в наших підвалах, в наших паркінгах. Завдання залишається, завдання поставлене військовою адміністрацією, і на наступний час також будемо його виконувати", — сказав виконувач обов’язків заступника міського голови Володимир Криленко.

Де шукати найближче сховище

Побачити всі доступні варіанти можна на онлайн-мапі. Там позначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах. Також сервіс показує найближчі паркінги. Варто пам'ятати, що під час тривоги всі міські паркінги мають бути відчиненими для всіх охочих, а будь-яке блокування входів до них заборонено.

Читайте також:

Що робити, якщо укриття зачинене

Якщо ви прийшли до сховища, а двері виявилися зачиненими або всередині з якихось причин неможливо перебувати, обов’язково повідомте про це. Для розв’язання таких проблем працює єдиний центр звернення за номером 15-35. Також можна телефонувати до поліції або рятувальних служб.

Як захистити себе, якщо не встигли до сховища

Коли тривога застала зненацька і дістатися укриття занадто складно, важливо дотримуватися простих правил, які рятують життя. Фахівці радять триматися подалі від скла та дзеркал, обов'язково використовувати правило двох стін і за можливості обирати нижні поверхи будівель.

Як повідомляли Новини.LIVE, що директор будівельної фірми на Одещині привласнив частину коштів під час ремонту шкільного укриття. Він умисно завищив вартість матеріалів у документах. Внаслідок цього отримав понад 230 тисяч гривень державних грошей.

Також Новини.LIVE писали, в Одеській міській військовій адміністрації розкритикували багаторічну бездіяльність щодо укриттів. Там заявили, що у місті досі є цілі житлові квартали, парки та прибережні зони, де люди залишаються без належного захисту під час тривог. Також у МВА відповіли депутатам, які лише тепер почали публічно обурюватися цією ситуацією.