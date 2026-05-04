Новые укрытия в Одессе: где горожанам переждать атаку

Новое укрытие в Одессе.

Одесса активно расширяет сеть защитных сооружений, чтобы каждый житель мог быстро найти безопасное место во время тревоги. С начала года специалисты заактировали десятки новых объектов в разных районах города, большинство из которых подготовили в течение последнего месяца. Сейчас общий перечень насчитывает уже более девятьсот простейших укрытий и специальных убежищ гражданской защиты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Новые укрытия

Специальная комиссия вместе с представителями ГСЧС постоянно проверяет новые помещения на соответствие всем техническим нормам и требованиям. Особое внимание уделяется густонаселенным районам, где потребность в свободных местах для защиты является наиболее критической. Кроме строительства новых сооружений, город активно использует потенциал уже имеющихся подвальных помещений в жилых домах и административных зданиях. Такой комплексный подход позволяет существенно увеличить количество официальных хранилищ в кратчайшие сроки.

"С начала года в городе введено 42 новых укрытия, в том числе в течение апреля — 24. Среди этих 24 укрытий — это сооружения, которые сделаны в течение последнего года управлением капитального строительства, а также те укрытия, которые мы открыли в наших подвалах, в наших паркингах. Задача остается, задача поставлена военной администрацией, и на следующее время также будем ее выполнять", — сказал исполняющий обязанности заместителя городского головы Владимир Крыленко.

Где искать ближайшее хранилище

Увидеть все доступные варианты можно на онлайн-карте. Там обозначено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах. Также сервис показывает ближайшие паркинги. Стоит помнить, что во время тревоги все городские паркинги должны быть открыты для всех желающих, а любое блокирование входов в них запрещено.

Что делать, если укрытие закрыто

Если вы пришли в убежище, а дверь оказалась закрытой или внутри по каким-то причинам невозможно находиться, обязательно сообщите об этом. Для решения таких проблем работает единый центр обращения по номеру 15-35. Также можно звонить в полицию или спасательные службы.

Как защитить себя, если не успели в убежище

Когда тревога застала врасплох и добраться до укрытия слишком сложно, важно придерживаться простых правил, которые спасают жизни. Специалисты советуют держаться подальше от стекла и зеркал, обязательно использовать правило двух стен и по возможности выбирать нижние этажи зданий.

Как сообщали Новини.LIVE, что директор строительной фирмы в Одесской области присвоил часть средств во время ремонта школьного укрытия. Он умышленно завысил стоимость материалов в документах. В результате получил более 230 тысяч гривен государственных денег.

Также Новини.LIVE писали, в Одесской городской военной администрации раскритиковали многолетнюю бездеятельность по укрытиям. Там заявили, что в городе до сих пор есть целые жилые кварталы, парки и прибрежные зоны, где люди остаются без надлежащей защиты во время тревог. Также в МВА ответили депутатам, которые только теперь начали публично возмущаться этой ситуацией.