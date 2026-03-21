Головна Одеса Одеським депутатам дорікнули через ситуацію з укриттями у місті

Одеським депутатам дорікнули через ситуацію з укриттями у місті

Дата публікації: 21 березня 2026 18:20
Одеським депутатам дорікнули через ситуацію з укриттями у місті
Людина заходить в укриття. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській міській військовій адміністрації розкритикували багаторічну бездіяльність щодо укриттів. Там заявили, що у місті досі є цілі житлові квартали, парки та прибережні зони, де люди залишаються без належного захисту під час тривог. Також у МВА відповіли депутатам, які лише тепер почали публічно обурюватися цією ситуацією.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника голови адміністрації Сергія Красиленка.

Читайте також:

Кількість укриттів в Одесі зросла

Сергій Красиленко заявив, що за останні два місяці кількість укриттів в Одесі зросла на 17. Крім того, зараз триває тендерна процедура на закупівлю восьми мобільних укриттів для прибережної зони. Але в МВА визнали, що цього все одно недостатньо, а самі роботи мали початися значно раніше.

"Це реальна загроза життю, яке роками ігнорувалося. За останні два місяці кількість укриттів збільшилася на 17. Триває тендерна процедура із закупівлі восьми мобільних укриттів для прибережної зони. Але й цього недостатньо. Такі роботи повинні були бути виконані значно раніше і швидшими темпами", — заявив Сергій Красиленко.

Обурення депутатів щодо укриттів

Заступник голови МВА також повідомив, що деякі депутати почали писати обурені звернення до адміністрації щодо стану укриттів у місті. За його словами, публічна стурбованість безпекою містян важлива, але вона мала з’явитися не тепер, а набагато раніше. На його думку, саме через таке затягування Одеса досі має ділянки, де питання захисту людей лишається відкритим.

"Зрозуміло, ми вдячні за небайдужість до безпеки городян. Але хочу нагадати, що військову адміністрацію було запроваджено восени минулого року, а депутати працюють не один рік. І потрібно було активніше включатися в процес раніше, а не зараз, коли ми активно почали рухатися в цьому напрямку", — зазначив він.

Що з укриттями в Одесі

Нагадаємо, на Одещині вкрали гроші на ремонт шкільного укриття. До схеми причетний директор будівельної фірми, який привласнив частину коштів під час ремонту шкільного укриття. Він умисно завищив вартість матеріалів у документах. Внаслідок цього отримав понад 230 тисяч гривень державних грошей.

Також ми писали, що у 2025 році в Одеській області на будівництво та ремонт укриттів витратили 1,4 мільярда гривень. Значна частина підрядів дісталася фірмам із сумнівною репутацією та мінімальною конкуренцією. Лише небагато договорів було укладено через повноцінний конкурс.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
