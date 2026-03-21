Одесских депутатов упрекнули из-за ситуации с укрытиями в городе

Человек заходит в укрытие.

В Одесской городской военной администрации раскритиковали многолетнюю бездеятельность по укрытиям. Там заявили, что в городе до сих пор есть целые жилые кварталы, парки и прибрежные зоны, где люди остаются без надлежащей защиты во время тревог. Также в ГВА ответили депутатам, которые только теперь начали публично возмущаться этой ситуацией.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя главы администрации Сергея Красиленко.

Количество укрытий в Одессе возросло

Сергей Красиленко заявил, что за последние два месяца количество укрытий в Одессе выросло на 17. Кроме того, сейчас продолжается тендерная процедура на закупку восьми мобильных укрытий для прибрежной зоны. Но в ГВА признали, что этого все равно недостаточно, а сами работы должны были начаться значительно раньше.

"Это реальная угроза жизни, которая годами игнорировалась. За последние два месяца количество укрытий увеличилось на 17. Продолжается тендерная процедура по закупке восьми мобильных укрытий для прибрежной зоны. Но и этого недостаточно. Такие работы должны были быть выполнены значительно раньше и более быстрыми темпами", — заявил Сергей Красиленко.

Возмущение депутатов относительно укрытий

Замглавы МВА также сообщил, что некоторые депутаты начали писать возмущенные обращения в администрацию относительно состояния укрытий в городе. По его словам, публичная обеспокоенность безопасностью горожан важна, но она должна была появиться не теперь, а гораздо раньше. По его мнению, именно из-за такого затягивания Одесса до сих пор имеет участки, где вопрос защиты людей остается открытым.

"Разумеется, мы благодарны за неравнодушие к безопасности горожан. Но хочу напомнить, что военная администрация была введена осенью прошлого года, а депутаты работают не один год. И нужно было активнее включаться в процесс раньше, а не сейчас, когда мы активно начали двигаться в этом направлении", — отметил он.

Что с укрытиями в Одессе

Напомним, в Одесской области украли деньги на ремонт школьного укрытия. К схеме причастен директор строительной фирмы, который присвоил часть средств во время ремонта школьного укрытия. Он умышленно завысил стоимость материалов в документах. В результате получил более 230 тысяч гривен государственных денег.

Также мы писали, что в 2025 году в Одесской области на строительство и ремонт укрытий потратили 1,4 миллиарда гривен. Значительная часть подрядов досталась фирмам с сомнительной репутацией и минимальной конкуренцией. Лишь немногие договоры были заключены через полноценный конкурс.