Для одесского зоопарка закупят укрытие: тендер на 10 миллионов

Вход в Одесский зоопарк.

В Одесском зоопарке планируют установить два мобильных укрытия. На это хотят потратить 10 миллионов гривен из городского бюджета. Тендер уже объявили, а сами торги запланированы на 13 мая. Укрытия должны защищать людей во время воздушных тревог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Prozorro.

Укрытие для посетителей

Одесский зоопарк объявил закупку двух мобильных укрытий. Информацию о тендере обнародовали 5 мая в системе Prozorro. По плану, каждое укрытие сможет вместить до 50 человек и обеспечить краткосрочную защиту — до 4 часов.

Речь идет о блок-модульных конструкциях. Их можно быстро перевезти и установить без капитального строительства. Это позволяет оперативно обустроить безопасные зоны на территории зоопарка.

Какими будут конструкции

По техническим требованиям, укрытия будут иметь длину до 15 метров и ширину до 4,7 метра. Высота помещений — не менее 2 метров. Внутри обустроят основные зоны для пребывания людей и вспомогательные помещения, в частности тамбуры.

Предусмотрено не менее двух входов с разных сторон. Они должны быть защищены от ударной волны и обломков. Также укрытие оборудуют пандусами, местами для сидения и отдельными зонами для маломобильных людей.

Условия, оснащение и сроки

В каждом укрытии планируют установить вентиляцию, освещение и электроснабжение с возможностью подключения к генератору. Также предусмотрены розетки, биотуалет, умывальник и резервуар для технической воды объемом не менее 100 литров. Отдельно указано, что не менее 10% мест должны быть доступны для людей с ограниченной мобильностью. Сами укрытия должны быть изготовлены не ранее 2026 года, а гарантия должна составлять не менее трех лет.

Закупку оценили в 10 миллионов гривен. Финансирование планируют из городского бюджета.

Похожие тендеры

В Одессе планируют установить мобильные укрытия для объектов теплоснабжения. На это предусмотрели более 41,5 млн грн из городского бюджета. Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" уже объявило тендер: планируют закупить 13 модульных конструкций разной вместимости — от 5 до 50 человек. Больше всего укрытий рассчитаны на 50 человек, также предусмотрены меньшие варианты для 25, 20, 15 и 10 человек. Все конструкции должны поставить до 30 июня 2026 года, они должны быть новыми и с гарантией не менее трех лет.

По условиям закупки, укрытия должны доставить в полностью собранном виде и сразу смонтировать на месте. Они должны быть готовы к использованию без дополнительных работ и соответствовать техническим требованиям безопасности. Внутри предусмотрены сиденья, защитные двери, вентиляция, освещение и электросеть с розетками. Оплату планируют осуществить после поставки - в течение 30 календарных дней. В то же время тендер предусматривает одного исполнителя на все 13 укрытий, что может ограничить конкуренцию среди участников.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской городской военной администрации раскритиковали многолетнюю бездеятельность по укрытиям. Там заявили, что в городе до сих пор есть целые жилые кварталы, парки и прибрежные зоны, где люди остаются без надлежащей защиты во время тревог. Также в МВА ответили депутатам, которые только теперь начали публично возмущаться этой ситуацией.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса активно расширяет сеть защитных сооружений, чтобы каждый житель мог быстро найти безопасное место во время тревоги. С начала года специалисты заактировали десятки новых объектов в разных районах города, большинство из которых подготовили в течение последнего месяца. Сейчас общий перечень насчитывает уже более девятьсот простейших укрытий и специальных убежищ гражданской защиты.