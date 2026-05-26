Главная Одесса В Одессе выставили на продажу предприятие с флотом и техникой

В Одессе выставили на продажу предприятие с флотом и техникой

Дата публикации 26 мая 2026 11:05
Здание, которое продают. Фото: Прозорро.Продажи

В Одессе на приватизационный аукцион выставили крупное государственное геологическое предприятие. Вместе со зданиями и техникой новый владелец получит научные суда, буровые установки и десятки единиц оборудования. Но есть и проблемы - миллионные долги и частично затопленные суда. Торги должны состояться уже в конце мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Фонда Государственного имущества.

Старт аукциона

Фонд госимущества объявил продажу единого имущественного комплекса ГП "Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие". Онлайн-аукцион проведут 29 мая в системе "Прозорро.Продажи". Стартовая цена объекта — более 34,3 миллиона гривен без НДС. Подать заявки для участия можно до вечера 28 мая.

Что продают

В состав лота входят производственные базы в Одессе, Белгороде-Днестровском и Бурлачей Балке. Всего предприятие имеет 43 объекта недвижимости — это склады, административные и производственные здания площадью более 7,5 тысячи квадратных метров. Также в продажу включили четыре земельных участка площадью более 4 гектаров.

Флот и техника

Вместе с предприятием новый владелец получит 30 единиц транспорта и спецтехники. Среди них — буровые установки, грузовые платформы, микроавтобусы, полуприцепы и передвижные дома. Отдельно в перечне указаны четыре плавсредства: три научно-исследовательских судна и транспортный понтон. На балансе также есть сотни единиц специализированного оборудования — навигационная техника, насосы, радиооборудование и подводные системы.

Миллионные долги

Вместе с активами покупатель получит и проблемы предприятия. По данным Фонда госимущества, кредиторская задолженность превышает 23 миллиона гривен. Кроме того, два судна сейчас находятся фактически в затопленном состоянии.

Условия продажи

Новый владелец должен в течение шести месяцев погасить долги по зарплате и перед бюджетом. Также условиями приватизации предусмотрено сохранение рабочих мест — работников нельзя увольнять. Основная база предприятия расположена на улице Инглези в Одессе. В Фонде госимущества называют эту локацию выгодной из-за удобной логистики и выезда на главные транспортные артерии города.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области объявили масштабные тендеры на ремонт трассы М-05 Одесса-Киев. На обновление нескольких участков дороги планируют потратить почти 1,76 миллиарда гривен из государственного бюджета. Работы должны продлиться до конца 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе объявили тендер на масштабную инвентаризацию зеленых насаждений в Киевском районе. На работы из городского бюджета планируют потратить более 2,2 миллиона гривен. Под проверку попадут сотни участков.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
