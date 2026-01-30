Видео
Главная Одесса Большие сложности с выездом из Одессы в Молдову — какие причины

Большие сложности с выездом из Одессы в Молдову — какие причины

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 15:09
Пробки на трассе Одесса-Рени 30 января: закрытие КПП "Староказачье - Тудора" и плохие погодные условия
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 30 января, на трассе Одесса-Рени возникли большие пробки. Самая тяжелая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где движение транспорта существенно затруднено. Основными причинами являются неблагоприятные погодные условия, а также закрытие КПП "Староказачье — Тудора". Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, пользоваться объездными путями и регулярно следить за состоянием дорог.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На подъездах к КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются значительные проблемы с движением транспорта. Пробки образовались вблизи села Маяки, возле Нижнеднестровского национального парка, а также непосредственно перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По актуальным данным, время ожидания в пути составляет примерно 1 час 38 минут.

Кроме того, закрыто КПП "Староказачье — Тудора". Там пограничная полиция Республики Молдова нашли взрывчатку в авто украинца. Сейчас время возобновления работы пункта пропуска неизвестно, пассажиров перенаправляют на КПП "Паланка".

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Путь к паромной переправе в Орловке сейчас также затруднен, движение осуществляется с задержками. Причиной стали сильные пробки на подъездах к транзитному пункту на границе с Молдовой. Из-за этого время в пути может достигать 4,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

По дороге к пропуску "Рени — Джюрджюлешть" также есть пробки, из-за осложнения движения на подъездах к КПП "Паланка". Там образовались очереди, в результате чего время в пути может достигать почти 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких украинских КПП возникли очереди. Также мы писали о том, какое цифровое радио выводит из строя панель приборов.

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область Новости Одессы выезд за границу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
