Затори на трасі Одеса–Рені 30 січня: закриття КПП «Старокозаче — Тудора» і погані погодні умови

Великі складнощі з виїздом з Одеси до Молдови — які причини
У п'ятницю, 30 січня, на трасі Одеса–Рені виникли великі затори. Найважча ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою, де рух транспорту суттєво ускладнений. Основними причинами є несприятливі погодні умови, а також закриття КПП "Старокозаче — Тудора". Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут, користуватися об’їзними шляхами та регулярно слідкувати за станом доріг.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На під’їздах до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються значні проблеми з рухом транспорту. Затори утворилися поблизу села Маяки, біля Нижньодністровського національного парку, а також безпосередньо перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За актуальними даними, час очікування в дорозі становить приблизно 1 годину 38 хвилин.
Крім того, закрито КПП "Старокозаче — Тудора". Там прикордонна поліція Республіки Молдова знайшли вибухівку в авто українця. Наразі час відновлення роботи пункту пропуску невідомий, пасажирів перенаправляють на КПП "Паланка".
Затори у напрямку Орлівки
Шлях до паромної переправи в Орлівці наразі також ускладнено, рух здійснюється з затримками. Причиною стали сильні затори на під’їздах до транзитного пункту на кордоні з Молдовою. Через час час у дорозі може сягати 4,5 години.
Затори до Рені
По дорозі до пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також є затори, через ускладення руху на під’їздах до КПП "Паланка". Там утворилися черги, внаслідок чого час у дорозі може сягати майже 5 годин.
