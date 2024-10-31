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Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

31 октября 2024 04:33
Рвачова Анастасия - редактор
Состояние Черного моря: какие секреты скрывает водоем
Люди ловят волны Черного моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Море — это то, без чего не могут прожить одесситы. Ведь при любой возможности все обязательно спешат на пляж: летом позагорать, а зимой просто подышать свежим воздухом. Однако насколько безопасно оно сегодня не только для людей, но и его жителей? Не станет ли Черное море для всех определенной бомбой замедленного действия, которая повлечет за собой глобальную катастрофу?

О проблемах и последствиях в канун международного Дня Черного моря журналисты Новини.LIVE поговорили с экологом Владиславом Балинским.

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Состояние Черного моря

По состоянию на сегодняшний день температура воздуха сильно снизилась, что привело в норму Черное море. Ведь летом, когда была аномальная жара и температура воды более +30 градусов, море покраснело из-за массового цветения водорослей. Это связано прежде всего с большим биогенным загрязнением, однако не несет большой опасности для человека.

"Это не очень хороший симптом для экологии. Кроме того, свой вклад внес так называемый красный прилив, когда было массовое размножение одноклеточных водорослей. И это цветение как раз было токсичным, ведь они размножаются тогда, когда в море много загрязнителей", — рассказывает эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Трагедия на Каховской ГЭС

В то же время специалист отмечает, что именно такое красное цветение является одним из последствий трагедии на Каховской ГЭС, ведь значительное количество организмов, в частности ракообразных, вымерли во время попадания в соленую морскую воду. Общее заморное явление спровоцировало дополнительные экологические проблемы для Черного моря, однако оно их постепенно преодолевает и очищается.

"Море показало свою реакцию на попадание остатков пресноводных организмов и растений в свои воды. И оно подало нам определенный сигнал об этом путем изменения цвета и свечения ночью", — добавляет Балинский.

Эколог о последствиях трагедии на Каховской ГЭС. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эколог о последствиях трагедии на Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но важным моментом является то, что море в одиночку быстро может справиться с органическими загрязнениями. А когда речь идет о техногенных последствиях, отмечает эколог, то здесь уже без человека не обойтись, ведь именно люди могут предотвратить еще большее загрязнение.

"Загрязнение тяжелыми металлами, химикатами и реагентами очень опасно. Ведь они по состоянию на сегодняшний день уже превышают норму в десятки раз. И, к сожалению, этот процесс сегодня только продолжается. А это лишь последствия, которые мы можем увидеть", — отмечает эксперт. 

Будущее Черного моря

Следует отметить, что природе свойственно накапливать вредные вещества и элементы, о которых можем узнать даже не мы, а последующие поколения. Владислав Балинский предостерегает, что нужно внимательно следить за любыми изменениями в экосистеме.

"Есть много органических и неорганических соединений, которые расщепляются со временем. И этот процесс может длиться очень долго, даже десятки лет. В частности, это могут быть хлорорганические соединения. И последствия после их распада очень неутешительны", — говорит эколог.

Люди гуляют у моря. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Люди гуляют около моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Особое внимание следует уделить именно глубинам Черного моря, где оседают эти соединения. Но во время войны этого сделать не удастся из-за угрозы со стороны РФ. Как рассказывает эколог, черноморское дно может быть "замедленной бомбой", в то время как жизненный слой у поверхности воды будет функционировать нормально.

"Глубинная среда сероводородная, там нет кислорода и жизни вообще. Поэтому Черное море очень уязвимо. И угрозы таких катастроф в нем могут сильно повлиять на биоразнообразие таких организмов, как рыбы, раки и одноклеточные организмы", — отмечает Владислав Балинский.

Опасность Черного моря

Сегодня Черное море осталось единственной рекреационной зоной для всей Украины, поэтому к жемчужине у моря приковано особое внимание, ведь именно Одесский залив принимает всех желающих на отдых, что повышает риски размножения разнообразных бактерий. Это может влиять на здоровье людей.

"Мы понимаем, что море грязное и без нас. Но если спросить, что нужно делать — то мы должны знать, что в море много военного мусора, такого как мины и другие взрывоопасные предметы. И сначала это все нужно оттуда достать, а потом уже думать, как очистить остальное. И эта проблема есть не только в украинских водах — она в принципе распространилась по всему Черному морю. Поэтому эта задача будет стоять перед всеми странами, у которых есть к нему доступ", — рассказывает Балинский.

Владислав Балинский об опасности с моря. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Владислав Балинский об опасности из моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

После извлечения военного мусора из моря необходимо его исследовать. Это поможет в изучении того, какие именно соединения успели выделиться в водоем, например, ракетное топливо или смазочное масло. Кроме того, на состоянии и качестве сказывается и спуск сточных вод.

Как война сказывается на морских обитателях

Движение вражеских кораблей в Черном море в начале войны создало очень большое шумовое загрязнение. Все это негативно сказалось на морской флоре и фауне, которая до сих пор не может оправиться от этого. Пуски ракет и сонары на судах повлияли на разные популяции, которые сегодня нужно восстанавливать. Так, в нацпарке "Тузловские лиманы" организовали на своей территории центр для адаптации пострадавших китообразных и дельфинов.

"Мы видим, как страдают от войны рыбы и млекопитающие. И нам нужно помочь им в восстановлении, чтобы в перспективе не получить десятки умирающих видов животных", — говорит специалист.

Эколог о жизни морской фауны. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эколог о жизни морской фауны. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Черное море имеет ограниченный водообмен только через проливы Босфор и Дарданеллы. Именно поэтому в нем повышены риски накопления разных загрязнителей. По словам эколога, они опасны тем, что образуют на воде определенную пленку, что замедляет популяцию ряда важных одноклеточных организмов.

"Учитывая, что море имеет большую площадь, то и вымирает большое количество этих организмов. Да и эта пленка ограничивает доступ к ним кислорода, которого и так мало в Черном море", — добавляет эколог.

Опреснение Черного моря — чем грозит

Процесс опреснения Черного моря постоянен и цикличен. Он происходит каждый год в межсезонье и больших изменений для экосистемы не несет. К тому же этот водоем уникален, так как из-за низкого уровня солености в нем могут жить некоторые пресноводные рыбы, которые время от времени мигрируют из рек.

"В Одесском заливе очень низкая соленость, поэтому многие виды не прижились в ней. Но для нас это, в общем-то, хорошо, ведь уровень воды в реках с каждым годом снижается, а, например, Дунай или Днестр смогут пополниться именно из Черного моря. Поэтому его опреснения бояться не стоит", — рассказывает Владислав Балинский.

Эколог об опреснении моря. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Эколог об опреснении моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также Черное море связано со многими лиманами, что очень положительно влияет на водоем, потому что его жизненный слой составляет до 150 метров, в котором постоянно находится рыба. Это позволяет ей постоянно перемещаться по заливу. Таким образом, некоторые виды можно встретить как на Тилигульском лимане, так и в устье Дуная.

"Жизненный слой Черного моря образует определенную шельфовую зону, которая заходит далеко вглубь. Она является колыбелью для всех живых существ, и примыкающие к ней лиманы помогают рыбе размножаться. Ведь именно для этого рыба заходит в пресную воду. Поэтому от лиманов зависит очень многое", — отмечает эколог.

Сколько требуется времени на очищение экосистемы

Сегодня многие эксперты говорят, что загрязнение почв в результате войны — это последствия, которые будут видны через несколько лет. В то же время в море эти процессы происходят гораздо дольше, ведь после распада элементы просто остаются в определенных его слоях. Кроме этого, трагедия на Каховской ГЭС добавила проблемы для моря, на ликвидацию которых нужно время.

"Если говорить о пестицидах, то воды разлагаются десятилетия. А вот тяжелые металлы не разлагаются вообще — они просто будут постепенно оседать и образовывать отложения. Но есть опасность, что иногда они могут подниматься и снова попадать в обмен веществ, вызывая  вторичные загрязнения. Именно поэтому надо изучать эти процессы, чтобы можно было строить какие-то ожидания и знать, сколько времени у нас еще есть", — заключает Владислав Балинский.

Чайки летают над штормовым морем. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Чайки летают над штормовым морем. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Экосистема Черного моря и до начала полномасштабной войны была не в лучшем состоянии из-за последствий человеческой жизнедеятельности. Однако вторжение России лишь ухудшило его и принесло новые угрозы, неизвестные человечеству. Так что остается только ждать окончания боевых действий и заниматься восстановлением водоема, чтобы спасти экологию не только Украины, но и всего мира!

Напомним, агрессия РФ против Украины забирает жизни не только людей, но и морских обитателей. Только за первый год полномасштабной войны из-за использования локаторов погибли около 50 тысяч дельфинов. Чтобы восстановить популяцию, понадобятся десятилетия.

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