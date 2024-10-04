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Без надобности не выходите в субботу из дома — погода в Одессе на 5 октября

4 октября 2024 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 5 октября
Шторм в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Юрий Бершадский
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 5 октября, в Одессе ожидается значительное волнение. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В то же время будет более или менее тепло и без существенных осадков.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 5 октября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
  • Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с;
  • Температура ночью 18 — 20°С, днем 22 — 24°С.
Почти лето, какая погода будет в Одессе 25 сентября - фото 1
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 5 октября

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман;
  • Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с;
  • Температура ночью 15 — 20°С, местами 10 — 12°С, днем 21 — 26°С;
  • На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500 — 1000 м.
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Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Напомним, утром южане Одесчины почувствовали землетрясение.

Также в Одесской области заметили бабочку-великана.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

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