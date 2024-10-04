Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 5 октября

Шторм в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Юрий Бершадский

В субботу, 5 октября, в Одессе ожидается значительное волнение. Синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В то же время будет более или менее тепло и без существенных осадков.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 5 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков;

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с;

Температура ночью 18 — 20°С, днем 22 — 24°С.

Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 5 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман;

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с;

Температура ночью 15 — 20°С, местами 10 — 12°С, днем 21 — 26°С;

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500 — 1000 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Напомним, утром южане Одесчины почувствовали землетрясение.

Также в Одесской области заметили бабочку-великана.