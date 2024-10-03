На Одещині помітили велетенських комах — чи вони небезпечні

Бражник-язикан п'є нектар. Фото: Facebook/Держекоінспекція

В Одеській області все частіше зустрічають метелика, який за розмірами й способом харчування більше нагадує колібрі. Це бражник-язикан, який, хоча й не занесений до Червоної книги, але зустрічається досить рідко.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.

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"Ці метелики, схожі на маленьких винищувачів завдяки своїм обтічним тілам та швидкості до 60 км/год, здатні живитися на льоту, використовуючи довгі хоботки, щоб дістатися до нектару квітів, не сідаючи на них", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що бражник-колібрі (Macroglossum stellatarum) мешкає в Європі та Північній Африці, мігрує влітку на північ, взимку на південь. Харчується нектаром. Літаючи, він змахує крилами приблизно 85 разів на секунду — частіше, ніж деякі види колібрі.

Бражники не часто зустрічаються на очі людям, оскільки літають переважно вночі. В Україні відомо понад 20 видів цих унікальних метеликів, сім з яких занесено до Червоної книги України.

Небезпеки для людей ця комаха не становить.

Нагадаємо, на півдні Одеської області посеред осені розцвіли дикі груші.

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