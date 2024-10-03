На Одесчине заметили гигантских насекомых — опасны ли они

Бражник-языкан пьет нектар. Фото: Facebook/Госэкоинспекция

В Одесской области все чаще встречают бабочку, которая по размерам и способу питания больше напоминает колибри. Это бражник-языкан, который, хоть и не занесен в Красную книгу, но встречается довольно редко.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

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"Эти бабочки, похожие на маленьких истребителей благодаря своим обтекаемым телам и скорости до 60 км/ч, способны питаться на лету, используя длинные хоботки, чтобы добраться до нектара цветов, не садясь на них", — говорится в сообщении.

Отметим, что бражник-колибри (Macroglossum stellatarum) проживает в Европе и Северной Африке, мигрирует летом к северу, зимой к югу. Питается нектаром. Летая, он смахивает крыльями примерно 85 раз в секунду — чаще, чем некоторые виды колибри.

Бражники нечасто встречаются на глаза людям, поскольку летают преимущественно ночью. В Украине известно более 20 видов этих уникальных бабочек, семь из которых занесены в Красную книгу Украины.

Опасности для людей это насекомое не представляет.

Напомним, на юге Одесской области посреди осени расцвели дикие груши.

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