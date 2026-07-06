Будущее центра Одессы: современная архитектура и старинные дома

Здание в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Мария Луценко Редактор

Исторический центр Одессы может развиваться, не теряя своего уникального облика. Для этого современные решения следует сочетать с сохранением архитектурного наследия и восстановлением старой застройки. Такой подход не только сделает город более комфортным для жизни, но и поможет сохранить его туристическую привлекательность.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя ОО "Ассоциация архитекторов Одессы" Николай Чепелев.

Сочетание развития и наследия

Будущее Одессы неразрывно связано с сохранением её архитектурного наследия. Особенно это касается исторического центра, где любые современные изменения должны происходить без утраты уникального облика города.

"С точки зрения архитектуры, пространственного развития, я верю, что Одесса станет городом, который развивается, имеет перспективу и становится все более комфортным для жителей. И, конечно же, городом, который сохраняет свое наследие", — отметил Николай Чепелев.

Почему это важно для туристов

Архитектор подчеркнул, что современные подходы к развитию не противоречат сохранению старой застройки. Наоборот, ухоженные исторические здания делают центр города более привлекательным как для одесситов, так и для туристов.

"Никто не отрицает, что должны быть современные подходы, но в то же время это должно сопровождаться сохранением наследия. Чтобы центр города привлекал туристов, старая застройка должна выглядеть прилично", — добавил архитектор.

Европейский опыт

По словам Николая Чепелева, в странах Европы уже давно доказали, что исторические здания можно успешно обновлять. Для этого проводят капитальные ремонты, реконструкцию и реновацию, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации зданий и улучшить их внешний вид.

"Опыт Европы показывает, что эта проблема решается. Капитальный ремонт, реконструкция и реновация такой застройки позволяют продлить её срок службы ещё надолго и улучшить внешний вид", — подытожил Чепелев.

Как сообщали Новини.LIVE, с 2023 года владельцы жилья в домах-памятниках в Одессе не могли получить компенсацию за повреждения из-за сложных бюрократических процедур. Этот вопрос неоднократно поднимался на государственном уровне после назначения руководства Одесской МВА. Теперь Кабинет Министров официально снял эти ограничения. Программа "еВосстановление" заработает для таких объектов в упрощенном формате.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе предлагают пересмотреть границы зоны ЮНЕСКО и исторического ареала города. Депутаты считают, что нынешние ограничения мешают развитию, затрудняют восстановление и создают проблемы при реализации проектов. Они подчеркнули, что действующие границы требуют пересмотра.