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Пора зарядить телефоны – где в Одессе не будет света

4 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пора зарядить телефоны – где в Одессе не будет света
Девушка заряжает телефон без света. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 4 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Южный РЭС:

  • Генерала Петрова, 49 - 61;
  • Ицхака Рябина, 25;
  • Ильфа и Петрова, 21, 23;
  • просп. Академика Глушко, 19/1 - 25.

Северный РЭС:

  • просп. Добровольского, 72, 74, 76;
  • Крымская, 72, 74.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что с мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.

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Новости Одессы
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