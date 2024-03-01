Скільки доведеться платити одеситам за комунальні послуги з першого березня

Люди рахують вартість комуналки. Фото: Новини.LIVE

До кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.

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Вартість світла

Наразі за електроенергію одесити платять 2,64 гривні за кВт. Такий тариф діє після підняття вартості у червні 2023 року. Попередньо відомо, що у квітні вартість може піднятися на 9% та становитиме 2,87 гривні.

Середньостатистична родина споживає близько 165 кВт світла на годину. Таким чином місячна вартість за електроенергію може сягати понад 500 гривень.

Відсутність світла у будівлі. Фото: Новини.LIVE

Як передати показники

в особистому кабінеті на офіційному сайті ooek.od.ua;

в чат-боті ООЕК Viber та Telegram;

зателефонувавши до CALL Сenter: +38 (048) 752-99-00, +38 (098) 752-00-00, +38 (095) 752-00-00;

написавши на електронну адресу:[email protected].

Скільки платити за воду

Мораторій Президента залишить ціни на водовідведення та водопостачання незмінними. Тариф на централізоване водопостачання в Одесі становить 17,916 гривні за кубометр, а на водовідведення — 17,244 гривні, тобто загалом за кубометр води потрібно платити 35,160 гривень. Втім, за словами керівника асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, для того, щоб водоканали України могли повноцінно працювати, тарифи на воду можуть зрости на 50 відсотків вже навесні 2024 року.

Відсутність води у крані. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що показники лічильників необхідно подавати до 1 числа кожного місяця до "Інфоксводоканалу".

Тарифи на тепло

Кабмін зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Тому тарифи на опалення для одеситів у найближчі півтора місяця не зміняться.

Скільки платитимуть одесити

Для потреб підприємств та державних органів: 3 тис. 466 грн/Гкал.

Для населення — 2 тис. 889 грн/Гкал. У разі скасування мораторію — 3 тис. 467 грн/Гкал.

Для потреб релігійних організацій — 3 тис. 261 грн/Гкал.

Жінка перевіряє батареї на тепло. Фото: Новини.LIVE

У "Теплопостачанні міста Одеси" розрахували планові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії. Основними чинниками розрахунку є приведення тарифів у відповідність до прийнятих законодавчих актів та зменшення обсягу реалізації і зростання витрат на ремонт інфраструктури.

Вартість природного газу

Мораторій на підвищення тарифів на газ, підписаний Президентом України у 2023 році, гарантує стабільні ціни на газ для населення. Вартість побутового газу складатиметься з двох частин — за газ та його постачання. Роздрібні ціни за один кубометр визначаються постачальником "Нафтогаз України" та становлять 7,9569 гривні.

Комунальні тарифи на газ. Фото: Новини.LIVE

Тариф на розподіл газу

Навесні споживачі АТ "Одесагаз" платитимуть за транспортування газу 1,308 гривень за кубічний метр. Однак показник може коливатися від кількості споживачів та розміру витрат для забезпечення функціонування мережі.

Які тарифи на вивіз сміття в Одесі

Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Вивіз сміття. Фото: Громадський ревізор

Розрахунки тарифів проводилися відповідно до "Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010. Вивезення сміття у багатоквартирних будинках здійснюється щодня, у приватному секторі згідно з графіком, зазначеним у договорі.

Користування платними майданчиками для паркування

В Одесі встановили вартість платного паркування у публічних місцях. У 2024 році залишити автівку у спеціально відведеному місці коштує 20 гривень за годину. Також є можливість придбати річний безлімітний абонемент, який вартує 22 тисячі гривень. Працюють майданчики щодня з 9 до 18.

Місця для паркування в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Як можна оплатити

Зазначимо, що оплата здійснюється виключно через Qr-код, мобільний застосунок та термінали самообслуговування, які розташовані поблизу майданчиків для платного паркування.

Де перевірити борги за комуналку

в особистому кабінеті на сайті комунальної установи;

у месенджерах;

у системах онлайн-платежів;

у застосунках банків.

Нагадаємо, станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.