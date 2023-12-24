Где можно встретить Новый год в Одессе и во сколько это обойдется? Заказ еды на дом, что предлагают рестораны

Цены на праздничные радости — сколько в Одессе стоит отметить Новый год вне дома
Одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода становится выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто хочет отпраздновать важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда ходить, но и заниматься готовкой тоже нет желания.
Сколько будет стоить одесситам отпраздновать в ресторане и какие заведения готовы вам накрыть стол дома — узнавали Новини.LIVE.
Новый год на пороге
Некоторые из самых популярных ресторанов города еще за две недели до самых ожидаемых праздников года начали предлагать свое новогоднее меню — от оливье до изысканных десертов. Полакомиться салатом в заведении стоит 325 грн за 340 граммов, съесть уху с варениками и щукой — 155 грн, блины с вишней — 145 грн за 400 граммов, а также выпить глинтвейна — 145 грн.
Какие расходы ждут гостей ресторанов
Из разнообразия ресторанов Одессы выбор того единственного, где вам захочется встретить Новый год, может стать настоящим вызовом. От элитных заведений с панорамным видом до уютных кафе в исторических кварталах — город предлагает разные атмосферы на любой вкус. Стоимость такого удовольствия от 4000 грн с человека до 8000 за новогоднюю ночь. Ресторанов, предлагающих отпраздновать, множество.
За 4 000 гривен один из одесских ресторанов предлагает поесть салаты и горячие блюда под перфоманс Верки Сердючки. И развлечься в стиле 80-90-2000х.
За 8 000 гривен можно провести новогоднюю ночь с дельфинами и расслабиться в джакузи. На сайте известного ресторана в Одессе отмечают, что при участии животных вы увидите яркие акробатические и танцевальные номера, головокружительные трюки и получите море впечатлений.
Не только блюда, но и вечеринки
Отметим, что одесские рестораны решили не ограничиваться вкусными блюдами и стандартным празднованием. Некоторые заведения устраивают настоящие вечеринки на разные тематики, например в стиле 80-90-2000-х, "стиляг" или white party. Стартуют такие мероприятия с 22:00, и, с учетом, что комендантский час никто не отменял, "тусить" придется до 5:00.
Эксклюзивные предложения ресторанов
Стоимость праздничного меню и развлекательных мероприятий отличаются от заведения к заведению. Празднование Нового года в роскошном ресторане может потребовать немалого бюджета, но в Одессе всегда можно договориться. Поэтому, если вы будете долго сомневаться, после того как заинтересовались в предложении, вам обязательно придумают акцию и предложат подешевле.
Предложения от отелей
Гостиницы Одессы тоже готовятся погрузить своих гостей в атмосферу роскоши и праздничного настроения и обещают незабываемый отдых. Они предлагают эксклюзивные меню и вечеринки. Отметим, что здесь цены очень разнообразные, как и сами одесские гостиницы. Стоимость может колебаться от 5 000 гривен — это если без ночлега в номере, потому что за него придется доплатить от 1 000 гривен за стандарт и до 25 000, а иногда и больше. Но все же, средняя цена — это 9 000 грн.
За 9 000 гривен вам предложат проживание в отеле на двоих, фуршет, новогодний ужин и завтрак с игристым вином. Также за эти деньги можно потанцевать под музыкальную программу.
За 25 000 гривен известная одесская гостиница предлагает: проживание в номере полулюкс для двоих, новогодний ужин, выступление украинской группы PREMIER PROJECT и праздничный бранч. А вот услуги местного SPA — это уже за дополнительные деньги.
Праздничные корзины от одесских ресторанов
Многие рестораны предлагают также праздничные корзины для тех, кто хочет отпраздновать Новый год дома, но не имеет желания заниматься готовкой. Они содержат готовые блюда и напитки. Отметим, что обычно все заведения предлагают неизменный оливье и холодец, а также мясо.
Стоимость готового Новогоднего стола составит от 2024 грн на двоих до 8000 грн на компанию. Такие боксы содержат готовые закуски, теплые мясные блюда, десерт и местами крафтовый алкоголь.
Стоит отметить, что хотя традиционное оливье предлагают все, но состав самого салата разный. Некоторые с курицей, другие с ветчиной, телячьим языком, а также с семгой и авокадо.
Также в корзину кладут запеченную утку или курицу либо баранью ножку, что тоже влияет на цену. Еще боксы включают в себя и рыбные блюда, такие как: фаршированная рыба, лосось или салат "Селедка под шубой". А вот украинских голубцов нет ни у кого. Еще некоторые заведения предлагают за дополнительную оплату детское меню.
Новый год и комендантский час
Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь его не будут отменять из-за опасности провокаций. Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять граждан и их документы, доставлять в подразделения полиции для установления их личности или для проверки.
Штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:
- для физических лиц: 8500-17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;
- для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.
Также добавим, что празднование Нового 2024 года вызывает у общества споры на фоне войны и террора. Мнения разделились: одни считают неприемлемым празднование в военный период, другие видят в нем способ отвлечься от устрашающих новостей и объединить людей.
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