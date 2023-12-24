Где можно встретить Новый год в Одессе и во сколько это обойдется? Заказ еды на дом, что предлагают рестораны

Радость в новогоднюю ночь. Фото: УНИАН

Одесситы готовятся встречать 2024 год. Одной из актуальных тем этого периода становится выбор места для празднования. Городские рестораны предлагают разнообразные варианты для тех, кто хочет отпраздновать важный момент в роскошной атмосфере. Также есть варианты и для тех, кто не хочет никуда ходить, но и заниматься готовкой тоже нет желания.

Сколько будет стоить одесситам отпраздновать в ресторане и какие заведения готовы вам накрыть стол дома — узнавали Новини.LIVE.

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Новый год на пороге

Некоторые из самых популярных ресторанов города еще за две недели до самых ожидаемых праздников года начали предлагать свое новогоднее меню — от оливье до изысканных десертов. Полакомиться салатом в заведении стоит 325 грн за 340 граммов, съесть уху с варениками и щукой — 155 грн, блины с вишней — 145 грн за 400 граммов, а также выпить глинтвейна — 145 грн.

Меню ресторана "Куманец". Фото: скриншот

Какие расходы ждут гостей ресторанов

Из разнообразия ресторанов Одессы выбор того единственного, где вам захочется встретить Новый год, может стать настоящим вызовом. От элитных заведений с панорамным видом до уютных кафе в исторических кварталах — город предлагает разные атмосферы на любой вкус. Стоимость такого удовольствия от 4000 грн с человека до 8000 за новогоднюю ночь. Ресторанов, предлагающих отпраздновать, множество.

Сообщение о новогодней вечеринке. Фото: скриншот

Предложение празднования Нового года. Фото: скриншот

За 4 000 гривен один из одесских ресторанов предлагает поесть салаты и горячие блюда под перфоманс Верки Сердючки. И развлечься в стиле 80-90-2000х.

Сообщения о новогодней программе. Фото: скриншот

Приглашение на празднование Нового года в заведении. Фото: скриншот

За 8 000 гривен можно провести новогоднюю ночь с дельфинами и расслабиться в джакузи. На сайте известного ресторана в Одессе отмечают, что при участии животных вы увидите яркие акробатические и танцевальные номера, головокружительные трюки и получите море впечатлений.

Предложение отпраздновать Новый год с дельфинами. Фото: скриншот

Не только блюда, но и вечеринки

Отметим, что одесские рестораны решили не ограничиваться вкусными блюдами и стандартным празднованием. Некоторые заведения устраивают настоящие вечеринки на разные тематики, например в стиле 80-90-2000-х, "стиляг" или white party. Стартуют такие мероприятия с 22:00, и, с учетом, что комендантский час никто не отменял, "тусить" придется до 5:00.

Объявление о вечеринке в заведении Одессы. Фото: скриншот

Объявление о банкете. Фото: скриншот

Эксклюзивные предложения ресторанов

Стоимость праздничного меню и развлекательных мероприятий отличаются от заведения к заведению. Празднование Нового года в роскошном ресторане может потребовать немалого бюджета, но в Одессе всегда можно договориться. Поэтому, если вы будете долго сомневаться, после того как заинтересовались в предложении, вам обязательно придумают акцию и предложат подешевле.

Сообщение с акционным предложением. Фото: скриншот

Сообщение с акционным предложением на пребывание в отеле. Фото: скриншот

Предложения от отелей

Гостиницы Одессы тоже готовятся погрузить своих гостей в атмосферу роскоши и праздничного настроения и обещают незабываемый отдых. Они предлагают эксклюзивные меню и вечеринки. Отметим, что здесь цены очень разнообразные, как и сами одесские гостиницы. Стоимость может колебаться от 5 000 гривен — это если без ночлега в номере, потому что за него придется доплатить от 1 000 гривен за стандарт и до 25 000, а иногда и больше. Но все же, средняя цена — это 9 000 грн.

Анонс новогодней ночи. Фото: скриншот

Анонс вечеринки в новогоднюю ночь. Фото: скриншот

За 9 000 гривен вам предложат проживание в отеле на двоих, фуршет, новогодний ужин и завтрак с игристым вином. Также за эти деньги можно потанцевать под музыкальную программу.

Предложение празднования в отеле. Фото: скриншот

За 25 000 гривен известная одесская гостиница предлагает: проживание в номере полулюкс для двоих, новогодний ужин, выступление украинской группы PREMIER PROJECT и праздничный бранч. А вот услуги местного SPA — это уже за дополнительные деньги.

Сообщение о Новом годе в известной гостинице Одессы. Фото: скриншот

Праздничные корзины от одесских ресторанов

Многие рестораны предлагают также праздничные корзины для тех, кто хочет отпраздновать Новый год дома, но не имеет желания заниматься готовкой. Они содержат готовые блюда и напитки. Отметим, что обычно все заведения предлагают неизменный оливье и холодец, а также мясо.

Новогодняя корзина. Фото: скриншот

Предложение новогоднего бокса от одесского заведения. Фото: скриншот

Стоимость готового Новогоднего стола составит от 2024 грн на двоих до 8000 грн на компанию. Такие боксы содержат готовые закуски, теплые мясные блюда, десерт и местами крафтовый алкоголь.

Содержимое корзины за 8 000 гривен. Фото: скриншот

Содержимое корзины за 2024 гривен. Фото: скриншот

Стоит отметить, что хотя традиционное оливье предлагают все, но состав самого салата разный. Некоторые с курицей, другие с ветчиной, телячьим языком, а также с семгой и авокадо.

Новогодняя корзина от сети ресторанов. Фото: скриншот

Также в корзину кладут запеченную утку или курицу либо баранью ножку, что тоже влияет на цену. Еще боксы включают в себя и рыбные блюда, такие как: фаршированная рыба, лосось или салат "Селедка под шубой". А вот украинских голубцов нет ни у кого. Еще некоторые заведения предлагают за дополнительную оплату детское меню.

Цена на Новогоднюю корзину. Фото: скриншот

Новый год и комендантский час

Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь его не будут отменять из-за опасности провокаций. Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять граждан и их документы, доставлять в подразделения полиции для установления их личности или для проверки.

Штрафы за нарушение комендантского часа

В Украине ввели штрафы за нарушение комендантского часа:

для физических лиц: 8500-17 000 грн; при повторном нарушении: 17 000-34 000 грн;

для субъектов ведения хозяйства: 51 000-102 000 грн; повторно: 170000-340000 грн.

Также добавим, что празднование Нового 2024 года вызывает у общества споры на фоне войны и террора. Мнения разделились: одни считают неприемлемым празднование в военный период, другие видят в нем способ отвлечься от устрашающих новостей и объединить людей.