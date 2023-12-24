Де можна зустріти Новий рік в Одесі і скільки це коштуватиме? Замовлення їжі на будинок що пропонують ресторани

Радість у новорічну ніч. Фото: УНІАН

Одесити готуються зустрічати 2024 рік. Однією з актуальних тем цього періоду є вибір місця для святкування. Міські ресторани пропонують різноманітні варіанти для тих, хто прагне відсвяткувати важливий момент у розкішній атмосфері. Також є варіанти й для тих, хто не хоче нікуди йти, але й займатися куховарством теж немає бажання.

Скільки коштуватиме одеситам святкування в ресторані та які заклади харчування готові вам накрити стіл вдома — дізнавались Новини.LIVE.

Читайте також:

Новий рік на порозі

Деякі з найпопулярніших ресторанів міста ще за два тижні до найочікуваніших свят року почали пропонувати свої новорічні меню — від олів'є до вишуканих десертів. Поласувати салатом у закладі коштує 325 грн за 340 грамів, з'їсти юшку з варениками та щукою — 155 грн, млинці з вишнею — 145 грн за 400 грамів, а також випити глінтвейну — 145 грн.

Меню ресторану "Куманець". Фото: скриншот

Які витрати чекають на гостей ресторанів

З розмаїття ресторанів Одеси вибір того єдиного, де вам захочеться зустріти Новий рік, може стати справжнім викликом. Від елітних закладів з панорамним видом до затишних кафе в історичних кварталах — місто пропонує різні атмосфери для будь-якого смаку. Вартість такого задоволення від 4 000 грн з людини до 8 000 за новорічну ніч. Ресторанів, які пропонують святкування, безліч.

Повідомлення про новорічну вечірку. Фото: скриншот

Пропозиція святкування Нового року. Фото: скриншот

За 4 000 гривень один з одеських ресторанів пропонує, зокрема, поїсти салати та гарячі страви під перфоманс Вірки Сердючки. Та розважитися у стилі 80-90-2000-х.

Повідомлення про новорічну програму. Фото: скриншот

Запрошення на святкування Нового року у закладі. Фото: скриншот

За 8 000 гривень ви можете провести новорічну ніч з дельфінами та розслабитись в джакузі. На сайті відомого в Одесі ресторану зазначають, що за участі тварин ви побачите яскраві акробатичні та танцювальні номери, запаморочливі трюки та отримаєте море вражень.

Пропозиція відсвяткувати Новий рік з дельфінами. Фото: скриншот

Не лише страви, але й вечірки

Зазначимо, що одеські ресторани вирішили не обмежуватися лише смачними стравами та стандартним святкуванням. Деякі заклади влаштовують справжні вечірки на різні тематики, наприклад у стилі 80-90-2000-х, "стиляг" чи white party. Стартують такі заходи з 22:00 і з урахуванням, що комендантську годину ніхто не скасовував — "тусити" доведеться до 5-ї ранку.

Оголошення про вечірку в закладі Одеси. Фото: скриншот

Оголошення про банкет. Фото: скриншот

Ексклюзивні пропозиції ресторанів

Вартість святкового меню та розважальних заходів різняться від закладу до закладу. Святкування Нового року в розкішному ресторані може вимагати не малого бюджету, але в Одесі завжди можна домовитися. Тому, якщо ви будете після зацікавлення у пропозиції довго вагатися, вам обов'язково вигадають акцію і запропонують дешевше.

Повідомлення з акційною пропозицією. Фото: скриншот

Повідомлення з акційною пропозицією на перебування в готелі. Фото: скриншот

Пропозиції від готелів

Готелі Одеси теж готуються занурити своїх гостей в атмосферу розкоші та святкового настрою й обіцяють незабутній відпочинок. Вони пропонують ексклюзивні меню та вечірки. Зазначимо, що тут ціни дуже різноманітні, як і самі одеські готелі. Вартість може коливатися від 5 000 гривень — це якщо без ночівлі у номері, бо за нього доведеться доплатити від 1 000 гривень за стандарт і до 25 000 гривень, а подекуди й більше. Але все ж таки середня ціна — це 9 000 грн.

Анонс новорічної ночі. Фото: скриншот

Анонс вечірки у новорічну ніч. Фото: скриншот

За 9 000 гривень вам запропонують проживання в готелі на двох, фуршет, новорічну вечерю та сніданок з ігристим вином. Також за ці гроші можна потанцювати під музичну програму.

Пропозиція святкування у готелі. Фото: скриншот

За 25 000 гривень відомий одеський готель пропонує: проживання в номері напівлюкс для двох, новорічну вечерю, виступ українського гурту PREMIER PROJECT та святковий бранч. А ось послуги місцевого SPA — це вже за додаткові гроші.

Повідомлення про Новий рік у відомому готелі Одеси. Фото: скриншот

Святкові кошики від одеських ресторанів

Багато ресторанів пропонують також святкові кошики для тих, хто хоче відсвяткувати Новий рік удома, але немає бажання займатися куховарством. Вони містять готові страви та напої. Зазначимо, що традиційно всі заклади пропонують незмінний олів'є та холодець, також м'ясо.

Новорічний кошик. Фото: скриншот

Пропозиція новорічного боксу від одеського закладу. Фото: скриншот

Вартість готового новорічного столу становитиме від 2 024 грн на двох і до 8 000 грн на компанію. Такі бокси містять готові закуски, теплі м'ясні страви, десерт та подекуди крафтовий алкоголь.

Вміст кошика за 8 000 гривень. Фото: скриншот

Вміст кошика за 2 024 гривень. Фото: скриншот

Варто зазначити, що хоч традиційний олів'є пропонують всі, та склад самого салату різний. Дехто з куркою, інші з шинкою, телячим язиком, та навіть із сьомгою та авокадо.

Новорічний кошик від мережі ресторанів. Фото: скриншот

Також до кошика кладуть запечену качку чи курку або баранячу ніжку, що теж впливає на ціну. Ще бокси містять в собі й рибні страви, такі як: фарширована риба, лосось чи салат "Оселедець під шубою". А от українських голубців немає ні в кого. Ще деякі заклади пропонують за додаткову оплату дитяче меню.

Ціна на Новорічний кошик. Фото: скриншот

Новий рік і комендантська година

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00. У новорічну ніч її не скасовуватимуть через небезпеку провокацій. Крім того, на посилене патрулювання вийдуть правоохоронці. Поліцейські перевірятимуть осіб та їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи.

Штрафи за порушення комендантської години

В Україні запровадили штрафи за порушення комендантської години:

для фізичних осіб: 8500-17 000 грн; в разі повторного порушення: 17 000-34 000 грн;

для субʼєктів господарювання: 51 000-102 000 грн; повторно: 170 000-340 000 грн.

Також додамо, що святкування Нового, 2024 року викликає у суспільства суперечки через умови війни та терору. Думки розділені: одні вважають неприйнятним святкування у воєнний період, інші вбачають у ньому спосіб відволіктись від страхітливих новин та об'єднати громаду.